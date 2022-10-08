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وكيل «الصحفيين» عن ملف «الوطن»: سلط الضوء على الأخلاق المحمدية النبيلة

كتب:

أحمد البهنساوى
01:18 م | السبت 08 أكتوبر 2022
إبراهيم أبو كيلة وكيل نقابة الصحفيين - أرشيفية

إبراهيم أبو كيلة وكيل نقابة الصحفيين - أرشيفية

أشاد الكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ، وكيل نقابة الصحفيين، بالملف الذي نشرته «الوطن» في عددها الصادر اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، موضحا أنها من المرات القليلة التي يتم تخصيص عدد كامل لتناول تلك الذكرى العطرة.

 التركيز على «الأخلاق المحمدية» ضرورة

وأضاف أبو كيلة، لـ«الوطن»، أن أهم ما يميز ملف ذكرى المولد النبوي الشريف في تناوله للذكرى العطرة، هو التركيز على محور الأخلاق المحمدية والتي يجب أن نتأسى بها.

المولد النبوي الشريف

كما لفت وكيل نقابة الصحفيين، إلى أن هذه من المرات النادرة التي تخصص فيها جريدة مصرية وعربية عددا كاملا، يتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده بالتركيز على الأخلاق المحمدية.

وأشار إلى أن هذا الملف يأتي بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت عنوان «أخلاقنا الجميلة»، مطالبا وسائل الإعلام بتبني مبادارت مشابهة تصب في صالح مجتمعاتنا لإعادة القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.