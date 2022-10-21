«معاك يا سيسي».. مواطنون بمختلف المحافظات: كفاية علينا الأمن والطرق والشقق

«معاك يا سيسي.. بنحبك يا ريس»، لم يكن شعارا مسيطرا على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وحسب، وإنما كانت هتافات صادقة من المصريين على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية، ورصدتها مختلف وسائل الإعلام.

مسيرات في المحافظات للإشادة بإنجازات الدولة

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» رصدًا لمسيرات من سيدات وأهالي المحافظات، وهم يشيدون بالإنجازات التي قدمتها لهم الدولة المصرية، وسط صيحات وزغاريد احتفالا بالدعم المستمر الذي يصل إليهم، متابعين: «شكرا لحياة كريمة يا ريس.. خففت عننا كتير ومساعدنا ودايمًا في ضهرنا».

وقالت سلوى البنا، إحدى السيدات وسط دموع الفرحة: «إحنا بنحبك يا ريس ودايمًا في ضهرك وبندعمك من كل قلوبنا، زي ما بتدعمنا».

أحد المواطنين: السيسي حقق إنجازات محصلتش من سنين

بينما قال أحد المواطنين: «عهد الرئيس السيسي حقق إنجازات محصلتش من سنين طويلة وبنشوف كباري وإنشاءات طرق تحسسنا إننا في أوروبا، والأمن والأمان اللي عايشين فيه لا يساويه أي شيء آخر، والمشاكل فترة وهتعدي وإحنا في ضهرك يا ريس».

وقال سمير العبادي، من سكان كفر الدوار، المبادرات الرئاسية مهمة جدا وحققت إنجازات، «كفاية علينا التمويل العقاري اللي ساعد أولادنا يلاقوا شقة سكنية ويسددوا ثمنها بالقسط لمدة 30 سنة، وده مش بيحصل في أي بلد في العالم، وإحنا كلنا في ضهرك وكفاية علينا الأمن والأمان والبنية التحتية وبنشوف طرق مكناش نحلم بيها».