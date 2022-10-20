«الاشتراكيين الأحرار»: السيسي حريص على توطيد الديمقراطية ودعم الحريات

قال طارق درويش، رئيس حزب الاشتراكيين الأحرار، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على توطيد أصول الديمقراطية ودعم الحريات، من خلال مفهوم الجمهورية الجديدة، متابعًا أنّ تأهيل المسجونين والمفرج عنهم في الكيان المجتمعي بوابة واحدة تنصهر لصالح الوطن لمواجهة التحديات المختلفة كافة.

مصر تتمع باستقرار سياسي

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة تحتاج الجميع لخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي رسائل للعالم بأن مصر تتمع باستقرار سياسي، كما أنها أولى الدول التي تحرص على الحريات والمواطن، مضيفًا أن المواطن جزء كبير من المجتمع ولا ينفصل عن هذا الكيان.

وتابع أنّ مصر حريصة على حقوق الإنسان وحرياته، وأنّ وزارة الداخلية تعمل على دمج المواطنين بالمجتمع طوال فترة السجن، عن طريق تعليمهم الحرف والمهن، علاوة على استكمال مسيرتهم التعليمية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدولة توفر فرص عمل للمسجونين

وأشار رئيس حزب الاشتراكيين الأحرار، إلى أنّ الدولة تعمل على توفير فرص عمل للمسجونين لكسب قوت يومهم فيما بعد، محاولة لدمجهم في المجتمع، وتحويلهم إلى أفراد نافعة لخدمة بلدهم في المجالات المختفلة، سواء الصناعة أو الزراعة أو غيرها.

وأوضح أنّه لا يوجد إقصاءات لأي مواطن إلا للكيانات الإرهابية التي ترفع السلاح ضد البلد وتحاول تأجيج الفتن والشائعات به، مشيرًا إلى أنّه يجب طرد تلك الفئات من البلاد والتصدي لها.

التصدي للخارجين عن القانون والممولين

ولفت إلى أنّ هناك مجموعة من الخارجين عن القانون والممولين يحاولون تشويه صورة الوطن والتقليل من المجهودات المبذولة للقيادة السياسة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التصدي لتلك الفئات.