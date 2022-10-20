أحمد موسى: الرئيس السيسي ينهض بـ«الصناعة».. وأوضاع شرم الشيخ مبشرة

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء، إذ ذكر أن الجميع كان في حالة فرح بسبب ذلك، وأصبح المصنع حديث وسائل الإعلام بالداخل والخارج، خاصة أن المشروع يحقق عوائد كبيرة وضخمة، مشيرا إلى أن مصر تستغل الثروات التي تمتلكها، وهذا سيعود على الجميع بالخير، ودليل على أن الدولة المصرية تنهض بالصناعة، وهي على رأس أولويات الرئيس.

أحمد موسى: كان متواجدًا في مدينة شرم الشيخ

وكشف «موسى»، خلال حلقة اليوم من برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، سبب تغيبه أمس عن الشاشة، إذ ذكر أنه كان متواجدًا في مدينة شرم الشيخ، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إذ سجل حلقة سيجرى عرضها خلال الأيام المقبلة، عن التطوير الذى يحدث في المدينة قبل عقد مؤتمر قمة المناخ: «الناس اللي بتسأل كنت فين امبارح، كنت في شغل بشرم الشيخ، ومكنتش في إجازة».

شرم الشيخ تستقبل ضيوف مصر من كل دول العالم

وأوضح الإعلامي، أن شرم الشيخ تستقبل ضيوف مصر من كل دول العالم للمشاركة في قمة المناخ، موضحا أن الأوضاع في المدينة مبشرة و مميزة.

ولفت أحمد موسى إلى أنه في أثناء العودة من شرم الشيخ بالطائرة، شاهد الكثير من الإنجازات والسيولة المروية، مؤكدا أنه استغرق ساعة من مطار القاهرة لـ مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحًا أنه كان في الماضي يستغرق وقتا طويلا جدًا، وحالة الطرق كانت زحاما قبل ذلك.