اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يطلق يد العفو.. «الحرية فعل وليست شعارا»
كتب:
محمد عزالدين
07:55 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 21 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «السيسي» يطلق يد العفو.. «الحرية فعل وليست شعارا»
- ارتفاع إجمالي المفرج عنهم إلى 1052.. وحقوقيون وحزبيون يشيدون بـ «العفو والدمج»
- خروج قائمة جديدة تضم 35 سجينا.. و«شيحة» تفعيل لاستراتيجية حقوق الإنسان.. و«ربيع»: تؤكد جدية الحوار الوطني.. و«زهران»: نطالب بإنهاء الحبس الاحتياطي
- «السيسي» يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز التعاون الثنائي وقضايا تغير المناخ
- «يون سوك»: نتطلع لزيادة الاستثمارات الكورية بمصر في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي وتنمية شاملة
- «الوطن» تنظم الندوة الثالثة لعرض رؤية الأحزاب في «الحوار الوطني»
- قيادات «المؤتمر»: نطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات.. وإعادة تقسيم الدوائر
- قدمنا تشريعا لدمج الأحزاب وتأسيس صندوق لدعمها وإنهاء ظاهرة «المال السياسي»
- لدينا رؤية لإنشاء مجمعات إنتاجية ومدينة للسينما وندعو المؤتمر الاقتصادي لدعم الصناعة والزراعة
- الحكومة توافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية تصل إلى 55% من ضريبة الدخل
- «أهل بلدنا».. أول برنامج تلفزيوني للتحالف الوطني على شبكة «الحياة»
- «التوني»: «المتحدة» أظهرت القوة الناعمة للدولة المصرية
- القاهرة الإخبارية عاد «الإعلام» إلى أهله
- إعلاميون: ركيزة أساسية للقوة الناعمة وستعبر عن صوت مصر في الداخل والخارج
- رئيس «الصحفيين العرب»: ستسلط الضوء على معاناة شعوبنا ومجتمعاتنا
الصفحة الثانية
- استعدادات لتسليم وحدات «مثلث ماسبيرو» للأهالي
- «حياة كريمة»: قافلة طبية إلى قنا بالتعاون مع «الصحة»
- «الاتصالات» تنفي إطلاقها تطبيقات إلكترونية لمنح المواطنين قروضا مالية
- «الهجرة»: ننسق مع «الداخلية» لإيفاد بعثات استخراج الرقم القومي للمصريين في كندا
- «الداخلية»: ضبط شركات أسمدة ومبيدات دون ترخيص و69 ألف زجاجة عطور مجهولة المصدر بالجيزة والقاهرة
- «يوم التمويل» ينطلق في نوفمبر.. و«معيط»: لتعزيز دور القطاع الخاص
- شهامة «محمد».. أنقذ سائقا انقلبت سيارته في مياه الصرف بالدقهلية
- «ساندي» ثاني الجمهورية في الحساب الذهني: «حلت 50 مسألة في دقيقة ونصف»
الصفحة الثالثة
- الحكومة تدشن أول مشروع للدراجات التشاركية بالتعاون مع «الأمم المتحدة»
- في عيد «وحوش البحر».. قائد القوات البحرية: نؤمن حقل ظهر وقناة السويس على أكمل وجه
- نحبط تهريب السلاح والمخدرات.. ولم تنجح أي هجرة غير شرعية منذ 6 سنوات
- مباحثات «مصرية – بريطانية» لتعزيز الاستثمار في الطاقة
- انتهاء تطوير المتحف اليوناني الروماني بتكلفة 338 مليون جنيه
- شرم الشيخ تستقبل أول «لنش إسعاف» لتأمين قمة المناخ
- «علاج الإدمان»: خدمات للمرضى لوقف التدهور العضوي والنفسي
- «كولر» يهدد «عبدالقادر» بالخروج من التشكيل.. والزمالك يفقد «الونش»
- استقالة رئيسة وزراء بريطانيا.. و«العمال»: نطالب بانتخابات عامة
الصفحة الرابعة
- «الصنايعية بشهادة جامعية»
- مصر تنهض بالتعليم الفني والتكنولوجي
- أول دفعة من الخريجين تستعد لسوق العمل.. باقِ من الزمن 240 يوما
- طلاب «التكنولوجية» فخورون بدراستهم: «مطلوبين لوظائف وهنشتغل أول ما نتخرج»
الصفحة الخامسة
- مستشار «التعليم العالي»: الجامعات التكنولوجية تجربة مصرية خالصة.. والنظرة للتعليم الفني تغيرت بسبب دعم الدولة
- الدكتور أحمد الحيوي: نطمح لزيادتها من 10 إلى 27 جامعة في كل التخصصات
- نبني شخصية الطالب ليكون مؤهلا للعمل من أول يوم للتخرج.. ونجهز كوادر صناعية تستجيب لوظائف المستقبل
- خبراء: طفرة في التعليم الصناعي وبؤرة جذب للطلاب الوافدين
الصفحة السادسة
- قائد القوات البحرية: نؤمن حقل ظهر وقناة السويس.. ونحبط تهريب السلاح والمخدرات عبر البحر بالتعاون مع حرس الحدود
- الفريق أشرف عطوة في عيد «وحوش البحر» لـ«الوطن»: «إغراق إيلات» غير الفكر العسكري الاستراتيجي العالمي
- نقوم بدور كبير في «العملية الشاملة» بسيناء.. وهناك رغبة متزايدة من بحريات الدول العظمى للتدريب مع رجالنا
- نمتلك 3 قلاع صناعية.. وقطعنا شوطا طويلا في تصنيع لنشات تأمين الموانئ.. ونقل التكنولوجيا الحديثة بـ «التصنع المشترك»
- لم تنجح أي هجرة غير شرعية منذ سواحلنا منذ 6 سنوات.. وأوصي رجال القوات البحرية بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي ليكونوا جاهزين في أي وقت لتنفيذ المهام الموكلة إليهم
- نضرب بيد من حديد من تسول له نفسه المساس بمقدرات مصر.. وطالب الكلية البحرية سيحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية لإمداده بالخلفية العلمية الكافية لمواجهة التحديات التي تحتمها طبيعة عمله
- مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: شكة دبوس
الصفحة السابعة
- «الوطن» تواصل سلسلة ندوات لمناقشة مطالب الأحزاب من «الحوار الوطني»
- قيادات «المؤتمر»: نطالب بإعداد قانون جديد للأحزاب.. وتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات.. وتخصيص مقاعد للنظام الفردي
- قدمنا مشروع قانون يسمح بدمج الأحزاب السياسية لتقليل عددها وتقويتها.. والنص على 5 سنوات مدة للتحول الديمقراطي.. وتأسيس صندوق للدعم الحزبي أولوية
- طارق رسلان: توقف دعم الحكومة عن تمويل الأحزاب يؤدي إلى اختفائها.. ونطلب عدم وقف الدعم
- إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى بشكل يكفل العدالة وزيادة الرقابة ضرورة لمواجهة غلاء الأسعار
- أحمد خالد: نطالب برفع الوعي المجتمعي وإنشاء مدينةعالمية للسينما تضم أحدث الإمكانيات التي وصل إليها العالم
- استغلال المؤتمر الاقتصادي لتطوير القطاعات الإنتاجية وندرة الأراضي المجهزة أبرز مشكلات الصناعة
الصفحة الثامنة
- القاهرة الإخبارية.. عاد «الإعلام» إلى أهله
- مصر موطن صناعة الإعلام ومنها تعلم كل العرب.. والتوقيت خدم مشروع «المتحدة»
- إعلاميون: ركيزة أساسية للقوة الناعمة
- رئيس «الصحفيين العرب»: ستسلط الضوء على معاناة شعوبنا ومجتمعاتنا
- «إيجار قديم» ينضم لموسم درامي ساخن على شاشات «المتحدة»
- فسحة بـ«السكيت».. احتفالا بخطوبة «توءة وإسلام»: فكرة مجنونة