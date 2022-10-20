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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يطلق يد العفو.. «الحرية فعل وليست شعارا»

كتب:

محمد عزالدين
07:55 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 21  أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «السيسي» يطلق يد العفو.. «الحرية فعل وليست شعارا»

- ارتفاع إجمالي المفرج عنهم إلى 1052.. وحقوقيون وحزبيون يشيدون بـ «العفو والدمج»

- خروج قائمة جديدة تضم 35 سجينا.. و«شيحة» تفعيل لاستراتيجية حقوق الإنسان.. و«ربيع»: تؤكد جدية الحوار الوطني.. و«زهران»: نطالب بإنهاء الحبس الاحتياطي

- «السيسي» يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية تعزيز التعاون الثنائي وقضايا تغير المناخ

- «يون سوك»: نتطلع لزيادة الاستثمارات الكورية بمصر في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي وتنمية شاملة

- «الوطن» تنظم الندوة الثالثة لعرض رؤية الأحزاب في «الحوار الوطني»

- قيادات «المؤتمر»: نطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات.. وإعادة تقسيم الدوائر

- قدمنا تشريعا لدمج الأحزاب وتأسيس صندوق لدعمها وإنهاء ظاهرة «المال السياسي»

- لدينا رؤية لإنشاء مجمعات إنتاجية ومدينة للسينما وندعو المؤتمر الاقتصادي لدعم الصناعة والزراعة

- الحكومة توافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية تصل إلى 55% من ضريبة الدخل

- «أهل بلدنا».. أول برنامج تلفزيوني للتحالف الوطني على شبكة «الحياة»

- «التوني»: «المتحدة» أظهرت القوة الناعمة للدولة المصرية

- القاهرة الإخبارية عاد «الإعلام» إلى أهله

- إعلاميون: ركيزة أساسية للقوة الناعمة وستعبر عن صوت مصر في الداخل والخارج

- رئيس «الصحفيين العرب»: ستسلط الضوء على معاناة شعوبنا ومجتمعاتنا

الصفحة الثانية

- استعدادات لتسليم وحدات «مثلث ماسبيرو» للأهالي

- «حياة كريمة»: قافلة طبية إلى قنا بالتعاون مع «الصحة»

- «الاتصالات» تنفي إطلاقها تطبيقات إلكترونية لمنح المواطنين قروضا مالية

- «الهجرة»: ننسق مع «الداخلية» لإيفاد بعثات استخراج الرقم القومي للمصريين في كندا

- «الداخلية»: ضبط شركات أسمدة ومبيدات دون ترخيص و69 ألف زجاجة عطور مجهولة المصدر بالجيزة والقاهرة

- «يوم التمويل» ينطلق في نوفمبر.. و«معيط»: لتعزيز دور القطاع الخاص

- شهامة «محمد».. أنقذ سائقا انقلبت سيارته في مياه الصرف بالدقهلية

- «ساندي» ثاني الجمهورية في الحساب الذهني: «حلت 50 مسألة في دقيقة ونصف»

الصفحة الثالثة

- الحكومة تدشن أول مشروع للدراجات التشاركية بالتعاون مع «الأمم المتحدة»

- في عيد «وحوش البحر».. قائد القوات البحرية: نؤمن حقل ظهر وقناة السويس على أكمل وجه

- نحبط تهريب السلاح والمخدرات.. ولم تنجح أي هجرة غير شرعية منذ 6 سنوات

- مباحثات «مصرية – بريطانية» لتعزيز الاستثمار في الطاقة

- انتهاء تطوير المتحف اليوناني الروماني بتكلفة 338 مليون جنيه

- شرم الشيخ تستقبل أول «لنش إسعاف» لتأمين قمة المناخ

- «علاج الإدمان»: خدمات للمرضى لوقف التدهور العضوي والنفسي

- «كولر» يهدد «عبدالقادر» بالخروج من التشكيل.. والزمالك يفقد «الونش»

- استقالة رئيسة وزراء بريطانيا.. و«العمال»: نطالب بانتخابات عامة

الصفحة الرابعة

- «الصنايعية بشهادة جامعية»

- مصر تنهض بالتعليم الفني والتكنولوجي

- أول دفعة من الخريجين تستعد لسوق العمل.. باقِ من الزمن 240 يوما

- طلاب «التكنولوجية» فخورون بدراستهم: «مطلوبين لوظائف وهنشتغل أول ما نتخرج»

الصفحة الخامسة

- مستشار «التعليم العالي»: الجامعات التكنولوجية تجربة مصرية خالصة.. والنظرة للتعليم الفني تغيرت بسبب دعم الدولة

- الدكتور أحمد الحيوي: نطمح لزيادتها من 10 إلى 27 جامعة في كل التخصصات

- نبني شخصية الطالب ليكون مؤهلا للعمل من أول يوم للتخرج.. ونجهز كوادر صناعية تستجيب لوظائف المستقبل

- خبراء: طفرة في التعليم الصناعي وبؤرة جذب للطلاب الوافدين

الصفحة السادسة

- قائد القوات البحرية: نؤمن حقل ظهر وقناة السويس.. ونحبط تهريب السلاح والمخدرات عبر البحر بالتعاون مع حرس الحدود

- الفريق أشرف عطوة في عيد «وحوش البحر» لـ«الوطن»: «إغراق إيلات» غير الفكر العسكري الاستراتيجي العالمي

- نقوم بدور كبير في «العملية الشاملة» بسيناء.. وهناك رغبة متزايدة من بحريات الدول العظمى للتدريب مع رجالنا

- نمتلك 3 قلاع صناعية.. وقطعنا شوطا طويلا في تصنيع لنشات تأمين الموانئ.. ونقل التكنولوجيا الحديثة بـ «التصنع المشترك»

- لم تنجح أي هجرة غير شرعية منذ سواحلنا منذ 6 سنوات.. وأوصي رجال القوات البحرية بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي ليكونوا جاهزين في أي وقت لتنفيذ المهام الموكلة إليهم

- نضرب بيد من حديد من تسول له نفسه المساس بمقدرات مصر.. وطالب الكلية البحرية سيحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية لإمداده بالخلفية العلمية الكافية لمواجهة التحديات التي تحتمها طبيعة عمله

- مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: شكة دبوس

الصفحة السابعة

- «الوطن» تواصل سلسلة ندوات لمناقشة مطالب الأحزاب من «الحوار الوطني»

- قيادات «المؤتمر»: نطالب بإعداد قانون جديد للأحزاب.. وتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات.. وتخصيص مقاعد للنظام الفردي

- قدمنا مشروع قانون يسمح بدمج الأحزاب السياسية لتقليل عددها وتقويتها.. والنص على 5 سنوات مدة للتحول الديمقراطي.. وتأسيس صندوق للدعم الحزبي أولوية

- طارق رسلان: توقف دعم الحكومة عن تمويل الأحزاب يؤدي إلى اختفائها.. ونطلب عدم وقف الدعم

- إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة أخرى بشكل يكفل العدالة وزيادة الرقابة ضرورة لمواجهة غلاء الأسعار

- أحمد خالد: نطالب برفع الوعي المجتمعي وإنشاء مدينةعالمية للسينما تضم أحدث الإمكانيات التي وصل إليها العالم

- استغلال المؤتمر الاقتصادي لتطوير القطاعات الإنتاجية وندرة الأراضي المجهزة أبرز مشكلات الصناعة

الصفحة الثامنة

- القاهرة الإخبارية.. عاد «الإعلام» إلى أهله

- مصر موطن صناعة الإعلام ومنها تعلم كل العرب.. والتوقيت خدم مشروع «المتحدة»

- إعلاميون: ركيزة أساسية للقوة الناعمة

- رئيس «الصحفيين العرب»: ستسلط الضوء على معاناة شعوبنا ومجتمعاتنا

- «إيجار قديم» ينضم لموسم درامي ساخن على شاشات «المتحدة»

- فسحة بـ«السكيت».. احتفالا بخطوبة «توءة وإسلام»: فكرة مجنونة

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بقلم محمد عزالدين