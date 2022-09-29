النفط يتراجع مع قوة الدولار وضعف الطلب.. «جولدمان ساكس» يخفض توقعاته

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما ارتفعت إلى أكثر من 3 دولارات في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الدولار وقلة الطلب على النفط والمخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية المتعثرة التي تسببت في ضبابية معنويات السوق، بحسب «رويترز».

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 سنت أو 1.22% إلى 88.23 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 1.10 سنت أو 1.33% إلى 81.08 دولار.

كان الخامين القياسيين، ارتدّا في الجلستين السابقتين، بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى في 9 أشهر هذا الأسبوع، بعد انخفاض مؤقت في مؤشر الدولار وتراجع أكبر من المتوقع لمخزون الوقود في الولايات المتحدة، ما رفع الآمال في تعافي طلب المستهلك.

وقالت 3 مصادر لـ«رويترز»، إنّ أعضاء بارزين في أوبك+ بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في الاجتماع المقبل للمجموعة في الخامس من أكتوبر.

الدولار يواصل الارتفاع

ويواصل مؤشر الدولار ارتفاعه، ما قلّل من شهية المستثمرين للمخاطرة وزاد المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وقال بنك إنجلترا، إنّه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل، المعروفة باسم السندات الذهبية، حسب الحاجة؛ لتحقيق الاستقرار في عملته بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت، الأسبوع الماضي، في انخفاض الجنيه الإسترليني.

جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار النفط

وخفّض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023، مستشهدًا بتوقعات ضعف الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه قال إنّ خيبات الأمل في الإمدادات العالمية عززت توقعاته الصعودية طويلة الأجل.