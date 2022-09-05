«جولدمان ساكس»: سيناريو متوقع سيرفع أسعار النفط إلى 125 دولارًا

توقع بنك جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار النفط إلى 125 دولارًا للبرميل خلال عام 2023، على الرغم من الاتفاق الأخير لمجموعة السبع الذي يقضي بتحديد سقف لأسعار الخام الروسي.

وحذر «البنك» في مذكرة بحثية من أن أي سقف سعر سيكون هبوطيًا من الناحية النظرية، وصعوديًا من الناحية العملية لأسعار النفط، بسبب احتمال استجابة موسكو بخفض الصادرات إلى دول مجموعة السبع.

وقال رئيس أبحاث الطاقة في بنك جولدمان ساكس، داميان كورفالين: «تماشيًا مع الإجراءات المتخذة في سوق الغاز، يمكن لروسيا أن تختار الرد، ومقاطعة مشتري مجموعة السبع وإغلاق الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار العالمية وعائداتها الخاصة».

مجموعة السبع.. سقف لسعر النفط الروسي

وأعلنت مجموعة السبع - التي تضم كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة - يوم الجمعة أنها ستضع سقفًا لأسعار النفط الروسي بحلول الخامس من ديسمبر المقبل.

ويأمل وزراء المالية في المجموعة أن يؤدي الحد الأقصى إلى خفض دخل روسيا من صادرات النفط الخام، لكن بنك جولدمان ساكس حذر من أن أي سقف للسعر سيعمل على الأرجح بشكل مختلف من الناحية العملية، حيث قال «كورفالين»: «من الناحية النظرية، فإن مثل هذا الحد الأقصى للسعر - إذا تم تنفيذه بشكل كامل وناجح - سيسمح بتدفق النفط الروسي مع تحقيق أهداف أوروبا في الوقت نفسه للحد من عائدات تصدير النفط الروسي، لكن الخطر الرئيسي لهذه السياسة، هو احتمال الانتقام الروسي، مما قد يحول ذلك إلى صدمة صعودية إضافية لسوق النفط».

وتابع: «لقد قاومت روسيا بالفعل العقوبات الغربية من خلال قلب أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية، لقد أوقفت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الرئيسية مثل نورد ستريم، مما تسبب في ارتفاع الأسعار المعيارية بأكثر من 200% منذ يونيو».

اتهامات لروسيا بمحاولة تأجيج أزمة اقتصادية بالقارة

واتهم مسؤولون أوروبيون روسيا باستخدام إمداداتها من الطاقة لمحاولة تأجيج أزمة اقتصادية في القارة، حيث اتهم وزير الطاقة الفرنسي الانتقالي موسكو باستخدام الغاز «كسلاح حرب» الأسبوع الماضي.

وسبق أن هدد الكرملين، الجمعة، أن روسيا ستتوقف عن تصدير النفط إلى أي دولة تحاول فرض سقف سعري، وقال المتحدث دميتري بيسكوف للصحفيين: «الدول التي تنضم إلى هذا الحد الأقصى المحتمل للأسعار لن تكون بعد الآن من بين المتلقين للنفط الروسي، وببساطة لن نتعاون معهم فيما يتعلق بالنفط على مثل هذه المبادئ غير السوقية».

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.70% إلى أكثر من 95.50 دولار للبرميل اليوم الاثنين، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.51% إلى ما يزيد قليلاً عن 89 دولارًا للبرميل.