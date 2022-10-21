«جميلة» تحافظ على مهنة «الخوص» من الاندثار: «بعمل منتجات يدوية بالطلب»

كشفت «جميلة»، تفاصيل إبداعها في صناعة منتجات الخوص، قائلة، إنها تجيد صناعة الخوص منذ سنوات طويلة، لكنها كانت تعاني من عدم تسويق منتجاتها، متابعة: «ماكنتش لاقية المكان اللي أروح فيه أسوق لشغلي».

تعلمت صناعة الخوص من والدتها

وأضافت «جميلة»، خلال لقاء ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أنها تعلمت فن صناعة الخوص من والدتها وجيرانها، متابعة: «كانوا بيشتغلوا زمان، ولما الناس اتجهت للبلاستيك بقى محدش بيفكر في صناعة الخوص لأن تمنها ضعيف متأكلش عيش، وانا متسمرة فيها علشان أحافظ عليها من الاندثار».

ولفتت، السيدة التي تعيش في سوهاج، إلى أن صناعة الخوص صعبة والقطعة الواحدة يستغرق صنعها عدة أيام: «الفلوس اللي بتيجي منها مش على أد تعبها، مش بتقوم البيوت».

«جميلة»: الرئيس السيسي كرّمني

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات اقترح عليها الاشتراك في معرض «تراثنا»، فوافقت وفوجئت بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، متابعة: «كسرت القواعد ومهمنيش كلام الناس علشان أجهز بناتي التلاتة، والرئيس كرّمني ربنا يبارك فيه».

وتابعت: «عاوزة أساعد الناس اللي زي وعندهم أفكار مشروعات منتجات يدوية».