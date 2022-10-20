«الصلب العالمية»: الحديد في مصر يشهد مرونة بسبب المشروعات

قالت منظمة الصلب العالمية، إن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة في مصر، كانت سببا وراء مرونة الطلب على منتجات الحديد والصلب في السوق المحلية.

وأكدت المنظمة في تقرير حديث لها بشأن توقعات الطلب على الصلب، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، تشهد طلبا مرنا نتيجة استفادة البلدان المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار النفط، ومشاريع البنية التحتية الضخمة في مصر.

وكانت مبيعات الحديد في مصر، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر أغسطس الماضي، إذ ناهزت المليون طن، وهو أعلى رقم تحقق المصانع المحلية في تاريخها.

تقرير منظمة الصلب العالمية

وأضاف تقرير منظمة الصلب العالمية -تلقت «الوطن» نسخة منه- أنه «مع ذلك، لم يؤد ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة كبيرة في مشاريع البناء الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تحاول الحكومات بناء احتياطيات مالية».

وقال إنه بالنسبة تركيا، أضر انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع التضخم بأنشطة البناء، ما يؤدي إلى انكماش الطلب على الصلب في عام 2022، وانتعاش محدود فقط في عام 2023.

وذكر التقرير، أنه على الرغم من العقوبات الشديدة المفروضة على روسيا، من المتوقع أن ينكمش الطلب على الصلب أقل مما كان متوقعًا في بداية الحرب، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط وإجراءات الدعم الحكومية للبناء.

وتابع التقرير: مع ذلك، شهد قطاعا السيارات والآلات انكماشًا عميقًا بسبب اعتمادهما الكبير على القطع والمكونات المستوردة.

العقوبات على روسيا

وقال إنه في عام 2023، من المتوقع أن يشهد الطلب على الصلب انكماشًا أعمق، حيث أصبحت العقوبات على روسيا أكثر قسوة بمرور الوقت، بينما انكمش الطلب على الصلب في أوكرانيا التي مزقتها الحرب بأكثر من 50% في عام 2022، ولكن من المتوقع حدوث انتعاش جزئي في عام 2023 على خلفية أنشطة إعادة الإعمار.