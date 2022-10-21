«أتوبيس السعادة» يحتفل بالعارضين في معرض «تراثنا»: «بنشجع الصناعة»

جولة جديدة قادها برنامج «أتوبيس السعادة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على قناة «دي إم سي»، داخل معرض «تراثنا للحرف اليدوية والتراثية» الذي أقيم داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

واستهدف البرنامج هذه الحلقة إدخال الفرحة على قلوب العارضين بالمعرض كنوع من التكريم على أعمالهم المميزة، وذلك من خلال فقرة «بيب باند»، الفرقة الموسيقية الشبابية التي أشعلت الأجواء بالعزف على آلات الموسيقية.

لقاءات متنوعة في حلقة اليوم

وأجرى الإعلامي أحمد يونس عددًا من اللقاءات المتنوعة مع العارضين بالمعرض بمختلف المهن التراثية، فمن السيدة «جميلة» التي أبدعت في صناعة منتجات الخوص، إلى «محسن» الرجل الخمسيني الذي مازال مستمرا في صناعة الخيامية، إلى «عادل» المعروف بـ «نحات الوادي» الذي يحافظ على تراث الوادي الجديد من خلال النحت على جذوع النخل.

وأيضا استضاف الإعلامي أحمد يونس، الطبيبة «هناء» التي تركت مهنتها لتحقيق شغفها في هواية «فن اللحاف»، وأيضا «لمياء» التي تنشر الوعي بمشروعها المميز في صناعة العرائس، و«شيماء» التي حاربت مرضها بفن الكروشيه.

الموسم الرابع من أتوبيس السعادة

ويذاع حاليًا الموسم الرابع من برنامج أتوبيس السعادة على شاشة قناة «دي إم سي»، يوم الجمعة الساعة واحدة ظهرا، والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، ويواصل البرنامج جولاته المختلفة في البحث عن مصادر السعادة في مختلف محافظات الجمهورية.