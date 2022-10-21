«هندعم السيسي لـ2030» يتصدر تويتر.. ومشاركون: «زعيم لن يتكرر»

تصدر هاشتاج «هندعم السيسي لـ2030»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، وعبر خلاله المغردون عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأشادوا بحجم الإنجازات التي تتم في الجمهورية الجديدة.

قائد ورجل وشجاع وطموح ومحب وعاشق لبلده

وقالت إيمان حسين في تغريدة لها: «قائد ورجل وشجاع وطموح ومحب وعاشق لبلده بكل معنى الكلمة، وهو عنوان للشرف والنزاهة والخير والبناء والعطاء والكرامة، إنه الزعيم عبدالفتاح السيسي».

وعلقت «حنان» في تغريدة قائلة « سهل تلاقى رئيس لكن صعب تلاقى زعيم والسيسي زعيم ما يتكررش، وصعب أن تجتمع الشجاعة والوطنية والإخلاص والتحدى والاتقان والتفاني فى العمل والفهم والرقى والإنسانية وجبر الخواطر وحب الوطن فى رجل واحد.. ربنا يحفظه تحيا مصـر».

مغردون: سيكتب التاريخ أنك أخلصت لشعبك

بينما قال عزت علي: «سيكتب التاريخ أنك أخلصت لشعبك وسيكتب أن الشعب رد الجميل بحبك وسيكتب أنك لم ولن يأت رئيس مثلك وسيكتب أنك كنت عادلًا في حكمك وسيكتب أنك لم ترد علي من شتمك وسبك وسيكتب أنك دائم الابتسامة لحلمك وسيكتب أنك لا تستقوى إلا بشعبك وسيكتب أنك لا تستعين إلا بربك».