التنسيقية تواصل مناقشة الوضع المناخي في مصر ضمن جلسات الحوار الوطني

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، جلسة نقاشية حول «الوضع المناخي في مصر ودور الحوار الوطني في مواجهة التغيرات»، وذلك في إطار سلسلة نقاشات وحوارات مجتمعية متعلقة بالحوار الوطني.

واستضافت التنسيقية كلا من الدكتور هشام العسكري، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور إيهاب شلبي مؤسس شركة ديكاربون، وهشام السيد أحمد، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب والمنسق الوطني السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك بمقر التنسيقية.

دار اللقاء حول الوضع الحالي للمناخ في مصر ما بعد سياسات التكيف مع التغيرات المناخية، وتم استعراض المشروعات الخضراء التي نفذتها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية، والقطاعات المتأثرة بهذه التغيرات خاصة الزراعة والري.

العسكري: إفريقيا أكثر القارات تأثرا بالتغيرات المناخية

وقال الدكتور هشام العسكري، إن إفريقيا أكثر القارات تأثرا بالتغيرات المناخية، ومصر من ضمن الدول الأفريقية التي تأثرت بالجفاف والتصحر في بعض المناطق.

وأوضح الدكتور هشام عيسى أن المشكلة التي تواجه الدول النامية حاليا هي التمويل، خاصة بعد الظواهر المناخية التي تواجه الدول الأوربية حاليا.

وقال الدكتور إيهاب شلبي إن ملف المناخ يحتاج لتضافر الجهود والتعاون بين حكومات الدول والمنظمات والمؤسسات البيئية المختلفة.

التنسيقية تؤكد استمرار عقد اللقاءات في مختلف الاتجاهات

وفي نهاية اللقاء، أكدت التنسيقية استمرار عقد اللقاءات في مختلف الاتجاهات، وذلك حتى يتم الاستفادة من كافة الآراء الواردة من المتخصصين و الخبراء والمواطنين في الحوار الوطني.

أدار الجلسة النقاشية حسام الدين محمود، عضو لجنة المناخ بالتنسيقية، وحضر من أعضاء التنسيقية، النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن لجنة المناخ إبراهيم رمضان، وبسمة العقدة. ومن أعضاء التنسيقية أحمد فتحي وأمين بدر ومحفوظ حامد وأحمد يحيى ونرمين مصطفى وحازم ضيف ومصطفى كريم وعبد الله عصام.