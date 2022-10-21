«الدين العام..ضرورات ومخاوف».. صالون التنسيقية بحضور خبراء الاقتصاد

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي بعنوان «الدين العام.. ضرورات ومخاوف»، بحضور النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتورة حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر، ومصباح قطب الكاتب والمحلل الاقتصادي، ويدير الحوار أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويذاع الصالون السياسي اليوم الجمعة 21 أكتوبر في تمام السابعة مساء، عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».