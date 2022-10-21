«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية عن الحوار الوطني مع برلمان شباب مصر

عقد الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، جلسة نقاشية في دار الهيئة الهندسية، حول الحوار الوطني وأهميته وآليات العمل المشتركة بين الأمانة الفنية ومجلس الأمناء ومقررين اللجان، بحضور دكتورة راندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء هيئات مكاتب برلمان شباب مصر.

اقتراحات المتفاعلين من الجمهور

وتناول اللقاء كذلك كيفية تلقي الأمانة الفنية للحوار الوطني اقتراحات المتفاعلين من الجمهور والمواطنين، كما تطرقت لعدة محاور تتعلق ببعض القضايا المهمة، ومختلف التحديات الداخلية والخارجية.

واستعرض «عمارة» تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيف نجح شبابها من خلال العمل المقترن بالعلم والمعرفة، وتطوير الذات إلى تحريك المياه الراكدة في السوق السياسي، حتى أصبحت نموذجًا يحتذى به في الحوار القائم على مصلحة الوطن.

وتابع «عمارة» حديثه قائلًا: «لقد انتقلت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من الشبه دولة إلى الدولة التي نراها اليوم.. جمهورية جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

جلسات نقاشية حوارية مع الشباب

كما استمع النائب إلى مجهودات شباب البرلمان في شرح جهودهم حول ربط الإستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 ومقترحاتهم البناءة وذلك من خلال النقاشات التفاعلية.

وأشاد بمستوى الوعي الشبابي لدى برلمان شباب مصر، مؤكدًا أهمية أن يكون برلمان شباب مصر مؤثر على أرض الواقع من خلال النزول إلى المراكز والنجوع وعمل جلسات نقاشية حوارية مع الشباب وأن يكونوا على مقربة منهم، بهدف شرح كافة المستحدثات ومشاركتهم الرؤى والأفكار والإنصات إليهم، منوها بأهمية التعاون المؤسسي بين مجلس الشيوخ ووزارة الشباب والرياضة من خلال قناة برلمان شباب مصر ولجانه مع لجان البرلمان.