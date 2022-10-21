فلاحون يدعمون الرئيس السيسي في المنوفية: «دماغه شغالة في كل حتة وبيتابع كل حاجة»

وجه عدد من الفلاحين من أبناء محافظة المنوفية، رسائل دعم وحب للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «بنحبك يا سيسي»، وهو الحديث من القلب الذي تصادف مع تصدر هاشتاج لدعم الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث الفلاحون عن المشروعات التي تنفذها الدولة في كل المجالات لخدمة جميع المواطنين .

«كلنا بندعم الرئيس السيسي وكلنا في ضهره»، بهذه الجملة بدأ الحاج علي النفيلي فلاح من محافظة المنوفية حديثه لـ«الوطن»، مضيفا أن الرئيس يتابع كل المشروعات والخدمات في المحافظات، قائلا: «والله دماغه شغالة في كل حتة وبيتابع كل حاجة.. بنلاقيه دايما فاهم كل مشروع بيتكلم فيه، وبشكره على كل حاجة بيقدمها لينا».

السيسي ينفذ مشروعات تخدم الفلاحين

وأضاف «النفيلي»، أن الرئيس السيسي لا يتأخر عن تنفيذ المشروعات التي تخدم الفلاح، وهو الذي يظهر في توفير الكيماوي للمزارعين قائلاً: «الكيماوي بقي يتصرف بالفيزا وبقى في سهولة.. زمان كنا مش بنلاقي الكيماوي خالص دلوقتي موجود علطول»، موضحاً أن مشروع تبطين الترع ساعد في وصول المياه بسرعة إلي كل الترع الفرعية.

وتابع: «حتى الترع سفلتها وبقيت تيجي بسرعة.. مبقاش في مشاكل زي زمان.. احنا بنشكره على كل حاجة عملها لينا وربنا يعينه ويقويه».

دعم الفلاحين للرئيس السيسي

من جانبه وجه مصطفى عبد الفتاح أحد الفلاحين في مدينة تلا بالمنوفية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي كل المشروعات اللي بيقدمها، قائلًا: «رأسنا مرفوعة بين كل الدول.. الحمد لله في دول تانية وقعت وادمرت بس الحمد لله ربنا حافظ مصر.. ربنا يخليه لينا، ورقبتنا مرفوعة بين كل الدول بسببه، البلد فيها أمن وأمان وفيها الأكل والشرب وكل حاجة».