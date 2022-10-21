فتح خدمة طبية مسائية لمنتفعي التأمين الصحي بالإسكندرية.. اعرفها

أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحى بفرع شمال غرب الدلتا بالإسكندرية اليوم الجمعة عدد من الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحي وذلك عن طريق تشغيل عيادات خارجية مسائية من الساعه 5 حتى 9 مساءا من السبت 22 لأكتوبر الجاري.

الخدمات الطبية المقدمة في عيادات الإسكندرية

ترصد «الوطن» في السطور التالية الخدمات الطبية المقدمة في عيادات الإسكندرية وفقا لبيان الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية وهي :

- عيادة النقراشي تقدم الخدمة الطبية متمثلة في: ممارس، وباطن، وجراحة، وجلدية، وصدرية، ورمد، وأنف وأذن معمل، وأشعة.

-عيادة سموحة الشاملة تقدم الخدمات الطبية المتمثلة في: ممارس، و باطن، وجراحة، وأمراض الروماتيزم، ومسالك، وأشعة.

- عيادة لوران الشاملة تقدم الخدمات الطبية مثل: ممارس، وباطن، وجراحة، وجلدية، وأسنان.

طرق الحجز للحصول على الخدمات الطبية

يمكن الحجز من خلال خدمة المسح الضوئي للكود المعلن على موقع هيئة التأمين الصحي و الحصول على الخدمة الطبية في أقل وقت ممكن سواء كانت من خلال توقيع الكشف الطبي وتكرار العلاج والصرف الشهري اعتبارا من السبت 22 أكتوبر الجاري للمحافظة على تخفيف التكدس والزحام.