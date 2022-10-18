خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للاشتراك في منظومة التأمين الصحي

استحدثت بوابة مصر الرقمية عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة، ومنها «تسجيل أسرة تأمينية جديدة» أو الاشتراك في خدمة التأمين الصحي الشامل، الذي يتيح للأسرة الحصول على عدد من الخدمات الطبية مثل الأمراض البصرية، والسمع والأسنان، والتغذية، والأورام وغيرها من الخدمات، ويتطلب الحصول على تلك الخدمة التسجيل في البوابة.

وفي التقرير التالي، نستعرض خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للاشتراك في خدمات التأمين الصحي الشامل.

التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية 2022

تقدم بوابة مصر الرقمية عددًا كبيرًا من الخدمات الحكومية في قطاعات مختلفة منها التموين، السجل المدني التوثيق والشهر العقاري، وغيرها من الخدمات، ويعتبر التسجيل شرط أساسي بدونه لا يمكن استخدام تلك الخدمات، ويمكن التسجيل من خلال اتباع الاتي:

- بعد الدخول على بوابة مصر الرقمية، قم باختيار «تسجيل مستخدم جديد» وستجدها أعلى يسار الصفحة، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- ستظهر صفح تبويب جديدة، تطلب إدخال البيانات الشخصية للمستخدم، ويجب تسجيلها من واقع بطاقة الرقم القومي، وتتضمن الاسم، الرقم القومي، رقم المصنع الاسم الأول من الوالدة.

- إدخال رقم الهاتف، بشرط أن يكون متاحًا، وسيقوم الموقع بإرسال كود على هذا الرقم.

- قم بإدخال الكود، وكتابة كلمة المرور لدخول الموقع، وتسجيل البريد الإلكتروني.

- أخيرًا سيطلب منك إدخال رقم التليفون المسجل وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

وبذلك يكون قد استطعت التسجيل في بوابة مصر الرقمية والاستفادة من الخدمات المتاحة بها.

الاشتراك في خدمات التأمين الصحي الشامل

ويتيح موقع بوابة مصر الرقمية خدمة تسجيل «أسر تأمينية جديدة» من خلال خطوات بسيطة وهي كالاتي:

- الدخول على كل «الخدمات الرقمية» واختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.

- الضغط على خدمة تسجيل أسرة تأمينية جديدة، واختيار بدء الخدمة.

- قم باتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

مع العلم أن تلك الخدمة متاحة فقط لرب الأسرة، فلا يمكن للأبناء التسجيل بها.