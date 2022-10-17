طرق التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل عبر بوابة مصر الرقمية

كشف موقع مصر الرقمية عن إمكانية تسجيل أسرة تأمينية جديدة إلكترونيا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستفادة من الخدمات التي تقدم للمواطنين كإجراء تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وصرف أجهزة تعويضية.

واشار الموقع إلى أحقية المواطن حال الاشتراك في خدمة تسجيل أسرة تأمينية جديدة عبر مصر الرقمية في إجراء معينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها من الخدمات المقدمة ضمن التأمين الصحي الشامل.

تسجيل أسرة تأمينية جديدة في مصر الرقمية

ويمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي لمصر الرقمية واختيار خدمات مصر الرقمية لعرض كافة الخدمات ومن بينها التأمين الصحي الشامل ثم اختيار تسجيل أسرة تأمينية جديدة للاستفادة من الخدمات السابق ذكرها.

وقبل الحصول على الخدمة يجب التأكد من التسجيل عبر مصر الرقمية إذ تعبر تلك الخطوة هي الأولى للاستفادة من كافة الخدمات المتعلقة بالتأمين وغيرها من الخدمات الأخرى.

خدمات مصر الرقمية

- خدمات متعلقة بـ التموين.

- خدمات متعلقة بـ التوثيق.

- خدمات متعلقة بـ الحالة الشخصية.

- خدمات متعلقة بـ مركباتي.

- خدمات متعلقة بـ الكهرباء.

- خدمات متعلقة بـ الشهر العقاري.

- خدمات متعلقة بـ الإسكان الاجتماعي.

- خدمات متعلقة بـ رخصي.

- خدمات متعلقة بـ السجل التجاري.

- خدمات متعلقة بـ المحاكم.

- خدمات متعلقة بـ الضرائب العقارية.

- خدمات متعلقة بـ الأحوال المدنية.

- خدمات متعلقة بـ القضايا.

- خدمات متعلقة بـ التأمين الاجتماعي.

- خدمات متعلقة بـ دار الإفتاء.

- خدمات متعلقة بـ التأمين الصحي الشامل.

- خدمات متعلقة بـ الزراعة.

يذكر أنه يمكن التعرف على جميع خدمات منصة مصر الرقمية بالتفصيل من خلال www.misr.gov.eg، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بالمنصة على رقم 15999، للحصول على تغطية شاملة للأسرة بأكملها فضلا عن تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.