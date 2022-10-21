موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 في الدقهلية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الجمعة، جدول بمواعيد اختبارات معلم مساعد «معلم فصل» التي تبدأ من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 وتستمر حتى الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وحدد موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 بمحافظة الدقهلية التي تبدأ 14 نوفمبر 2022، بحسب مواعيد كل محافظة حيث حددت لكل يوم أو يومين أو 3 أيام بحسب أعداد المتقدمين للعمل في كل محافظة وحسب الأعداد المتاحة أيضا للعمل معلم مساعد.

موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 بمحافظة الدقهلية

وبحسب الجدول الذي أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له، فإن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم مساعد «معلم فصل» في محافظة الدقهلية، فإن سيتم اختبار المتقدمين لوظيفة معلم مساعد «معلم فصل» إلكترونيا أيام 14 و14 و15 نوفمبر 2022.

نوعية اختبارات المعلم المساعد

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المتقدمين للاختبارات سيخضعون لاختبارات إلكترونية تربوية وفي التخصص الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها، والكفاءات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة.

موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 بالمحافظات

وتبدأ اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 بالمحافظات، بالمتقدمين في محافظة القليوبية أيام 25 و26 و27 أكتوبر، وتليها محافظة الوادي الجديد يوم 29 أكتوبر، ثم محافظة قنا يومي 30 و31 أكتوبر، ومحافظة سوهاج أيام 1 و 2 و 3 نوفمبر، ومحافظة أسيوط يومي 5 و 6 نوفمبر، ومحافظة المنوفية، أيام 7 و 8 و 9نوفمبر، ومحافظتي الأقصر ودمياط يوم 10 نوفمبر، ومحافظة البحر الأحمر يوم 12 نوفمبر، ومحافظة كفر الشيخ يومي 16 و 17 نوفمبر، ومحافظة المنيا يومي 19 و 20 نوفمبر.

ومحافظة الشرقية أيام 21 و22 و 23 و24 نوفمبر، ومحافظة الإسماعيلية يوم 26 نوفمبر، ومحافظة البحيرة أيام، 27 و 28 و 29 نوفمبر، ومحافظة الفيوم، يوم 30 نوفمبر، ومحافظة أسوان يوم 1 ديسمبر، ومحافظتي شمال سيناء وبورسعيد يومي 3 ديسمبر، ومحافظة الغربية أيام 4 و 5 و6 ديسمبر، ومحافظة بني سويف يومي 7 و 8 ديسمبر، ومحافظة مطروح يوم 10 ديسمبر، ومحافظتي السويس وجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر، ومحافظة الإسكندرية يوم 12 ديسمبر، ومحافظة الجيرة يوم 14 ديسمبر، وتختتم بمحافظة القاهرة يوم 14 ديسمبر.