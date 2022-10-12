أتاحت بوابة الوظائف الحكومية، رابط التقديم للمسابقة التكميلية لوظائف معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، الذي بدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر.

رابط التقديم في المسابقة التكميلية لوظائف معلم مساعد

ويستطيع الراغبون في المحافظات التالية «القاهرة، وقنا، والشرقية، والأقصر، والجيزة، وسوهاج، وأسوان، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسيوط، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد» التقديم بمسابقة معلم مساعد رياض الأطفال في من خلال هذا الرابط.

المؤهلات المطلوبة للتقديم لمسابقة معلم مساعد

وحددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المؤهلات المطلوبة للتقديم في المسابقة التكميلية للتعاقد مع وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) هي كالتالي:-

- تربية رياض أطفال.

- تربية طفولة مبكرة.

- تربية تخصص طفولة مبكرة.

- تربية تخصص رياض أطفال.

- كليات أخرى (دبلوم مهني).

- تربية نوعية تخصص رياض أطفال

- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة.

المستندات المطلوبة للتقديم في المسابقة التكميلية

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للمسابقة التكميلية لوظائف معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة على مستوى الجمهورية وهي كالتالي:-

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

* صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم.

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

* صورة من إيصال الإيداع.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- الدبلوم المهني.

المهارات الأساسي

- اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز التدريب المقرر.

التقدير

- ألا يقل التقدير عن جيد.