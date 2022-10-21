زلزال يضرب المغرب.. فزع سكان مدينة الحسيمة أثناء أداء صلاة الجمعة

أفاد موقع «هسبرس» المغربي، اليوم الجمعة، بأن هزة أرضية قوية ضربت مدينة الحسيمة المغربية، ما أثار فزع المواطنين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

قوة زلزال المغرب بلغت 3.8 درجة

وأضاف الموقع المغربي: «بلغت قوة زلزال المغرب الذي شعر به سكان إقليمي الدريوش والناظور المغربيين، 3.8 درجة على مقياس ريختر، حسب المعهد الإسباني لرصد الزلازل».

وتابع: «زلزال المغرب الذي حُدد مركزه في جماعة بني عمارت، وقع عند الساعة الواحدة و45 دقيقة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت جرينتش».

زلزال المغرب وقع على عمق 13 كيلومترا

من جانبه، أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء، اليوم الجمعة، أن زلزال المغرب وقع على عمق 13 كيلومترا، وجرى تحديد مركزه في عرض ساحل الإقليم المغربي، مشيرا إلى أنه لم ينتج عنه سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

ومدينة الحسيمة التي وقع فيها الزلزال هي مدينة مغربية ساحلية، تحيط بها تضاريس جبلية، وتقع في منتصف الشريط الساحلي المتوسطي المغرب، ويبلغ عدد سكان الجماعة الحضرية للحسيمة 399.654 نسمة باحتساب المراكز الحضرية الناشئة المحيطة بها.

المغرب يقع في منطقة عدم استقرار زلزالية

والمملكة المغربية تقع في منطقة عدم استقرار زلزالية لانتمائها إلى حوض البحر المتوسط الذي عرف زلازل قوية عبر التاريخ، وإلى منطقة تتأثر بالدرع الأطلنطي عبر اصطدام منطقة حوض البحر المتوسط بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية.

ومن قبل، شهدت المملكة المغربية، زلزابين خلفا كوارث، الأول كان بتعرض مدينة أكادير لهزة أرضية قوية خلقت ما يزيد عن 12 ألفا من الضحايا وآلاف الجرحى، والثاني زلزال الحسيمة الذي يعتبر أخطر زلزال بعد أكادير إذ أدى إلى سقوط أزيد من 628 قتيلا و926 بجروح بليغة.