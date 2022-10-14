زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، سواحل «بابوا غينيا الجديدة» الواقعة جنوب غربي المحيط الهادئ، فيما لم ترد أي معلومات حول الضحايا أو الخسائر المادية جراء الهزة الأرضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتقع «بابوا غينيا الجديدة» في منطقة «حزام النار» بالمحيط الهادئ الذي يشهد نشاطا زلزاليا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

الزلزال وقع على بعد 151 كيلومتر من مدينة «كوكوبو»

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال تم رصده رصد في الساعة 10:20 مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي «12:20 فجر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة».

ووقع الزلزال على بعد 151 كيلومتر من مدينة «كوكوبو» في «جزيرة بريطانيا الجديدة»، وعلى عمق الزلزال 71.3 كيلومتر.

زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب شرق «بابوا غينيا الجديدة» في 11 سبتمبر الماضي

وفي 11 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، شرق «بابوا غينيا الجديدة»، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل.

وحذرت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، في ذلك الوقت، من احتمال حدوث موجات المد العتتية «تسونامي» على بعد 1000 كيلومتر من مركز الزلزال.

وفي قوت لاحق، أعلن مركز «التحذير الأمريكي من تسونامي»، إلى انتهاء الخطر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.وكان رئيس وزراء البلاد، جيمس ماراب، حث مواطنيه على توخي الحذر واللجوء إلى المرتفعات.

وقال «معهد المسح الجيولوجي الأمريكي»، في ذلك الوقت، إن الزلزال وقع على عمق 61 كيلومترا، وعلى بعد حوالى 67 كيلومترا من مدينة «كاينانتو».

وفي يوليو من العام قبل الماضي 2020، ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، عاصمة البلاد «فورت موريسبي»، دون تسجيل أضرار كبيرة حجراء الهزة الأرضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».