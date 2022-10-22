«أبانوب» فقد حياته في حادث مروري قبل حفل خطبته بـ20 يوما

يمتلك الشاب العشريني «أبانوب فخري» من مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، سيارة «ميكروباص» هي كل ما لديه، يعمل عليها ليلا نهارًا ما بين مدينتي دار السلام وسوهاج ليجني قوت يومه، ويستطيع تجهيز نفسه فلم يتبق سوى أقل من 20 يومًا لحفل خطبته، المقرر أن تكون في يوم 15 نوفمبر المقبل، ولكن حادثًا وقع أنهى هذه الأحلام.

الأخ الاوسط

يقول أبانوب جمال، نجل عم الضحية «أبانوب»، أنه يوم الجمعة الماضي، خرج صباحًا بسيارته لمدينة سوهاج قاصدًا موقف دار السلام، ولكن كانت تلك آخر مرة يخرج بطلب رزقه فقد فاجئته سيارة نقل صدمته وسيارتين أخريتين.

وفاة أبانوب متأثرا بالإصابة

أصيب «أبانوب» بجروح وكسور ونقل لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، واستودعت حالته تدخل جراحي عاجل، ليلقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه ويفارق العالم ولم ينهي بعد تجهيزات منزله.

ووضعت جثته بمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي تخت تصرف الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإخطار الأمني

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بينهم سيارة نقل وسيارتين ميكروباص وسيارة تمناية ونتج عن الحادث مصرع 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة وإصابة 6 من أسرة واحدة بينهم أطفال.