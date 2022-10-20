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بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين بقنا (صور)

كتب:

رجب آدم
04:09 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
حادث قنا اليوم

حادث قنا اليوم

أصيب 15 شخصا، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق قفط - قوص الزراعي، في جنوب محافظة قنا.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغًا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، بطريق قفط – قوص الزراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 مواطنًا، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وانتقلت 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في حادث قنا اليوم 

وجاءت أسماء المصابين كالآتي:

- هند جمال أحمد، 33 عامًا، من نقادة.

- عبدالرحمن علي محمد، 22 عامًا، من قوص.

- مصطفى محمد عبدالله، 22 عامًا، من قوص.

- آمال سعيد كمال، 5 أعوام، من نقادة.

- أحمد سعيد كمال، 11 عامًا، من نقادة.

- شادي سعيد كمال، 8 أعوام، من نقادة.

- نسمة عبدالصبور حداد، 11 عاما، من المسيد بقوص.

- صباح محمد عبادي، 45 عامًا، من المحروسة.

- يُمنى صادق عبدالعزيز، 20 عامًا، من قوص.

- علي محمود شحات، 48 عامًا، من الشعراني بقوص.

- محمد علي، 75 عامًا، من المسيد بقوص.

- محمود حسن سعد، 28 عامًا، المسيد.

- عفاف محمد عبدالباقي، 35 عاما، من المسيد بقوص.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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