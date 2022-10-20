إصابة 4 طلاب في حادث تصادم «توك توك» بآخر بالمنيا

أصيب 4 طلاب إثر اصطدام توك توك بآخر، بطريق المحيط في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

تصادم توك توك بآخر في مغاغة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر، بطريق المحيط أمام قرية ميانة.

أسماء الطلاب المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة 4 طلاب وهم: «محمد رمضان علي، 17 عاما، محمد ربيع محمد، 17 عاما، محمد هاشم قناوي، 15 عاما، محمد سامي رجب، 15 عاما»، ومقيمين بمركز مغاغة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، إذ تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم واشتباه كسور.

الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة

وجرى التحفظ على «التكاتك» المتسببة في الحادث والسائقين، وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.