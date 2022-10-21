إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري بأسيوط

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة في الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري أمام بوابة جامعة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت بلاغَا من رئاسة حي غرب أسيوط، تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري أمام بوابة جامعة أسيوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ومسئولي الحي، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل رقم «6247-ى ن ع»، والأخرى تحمل رقم «1563-ى ا ل»، نتج عن التصادم إصابة 3 أشخاص وجرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.

إصابة مزارع بطلق ناري بالقدم

وفي سياق آخر أصيب مزارع بقرية ديرالجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط بطلق ناري بالقدم في مشاجرة مع أبناء شقيقه بالأسلحة النارية لخلافات على قطعة أرض زراعية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.