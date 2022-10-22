المركز الاستكشافي بالسويس.. معرض يأخذلك في رحلة لباطن الأرض

يقصد العديد من أولياء الأمور، اصطحاب أبنائهم للحديقة النباتية، بالمركز الاستكشافي، بمحافظة السويس، لوجود العديد من الأقسام التي تعرض معلومات علمية، مفيدة للطلاب في مقتبل أعمارهم، فضلاً عن كون بعضها يعد من الغرائب التى تجذب أنظار الكبار والصغار.

مقتنيات من الأحجار توضح طبقات الأرض وصفاتها

أوضحت رضا محمد عبدالمبدي رئيس قسم العلوم بالمركز الإستكشافى للعلوم بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن» أن الحديقة النباتية تضم ثلاثة أقسام منها ما يعبر عن أعماق البحار حيث يضم مجموعة من الأسماك والكائنات البحرية المحنطة والقسم الثاني نموذج غابة تحاكي تلك التي كانت موجودة في العصر الطباشيري، أما القسم الثالث فيضم دولابا لعرض مقتنيات مجموعة طبيعية من الأحجار، توضح طبقات الأرض المختلفة، حيث الأرض تتكون من 7 طبقات الأولى من الرمال والأتربة والطبقات الأخرى من الصخور النارية والمتحولة مثل (الميكاسيت) والصخور الرسوبية مثل الفحم والحجر الجيري والصخر الطباشيري وهناك معادن مثل المايكا والفلورايد والجبس.

حفريات تركتها كائنات على الأرض

وهو معرض يضم آثار عدد من الكائنات الحية والذي يتركه الكائن على الأرض حيث تأخذ التربة شكل هذا الأثر ويتم تحليل تلك الآثار ومنها الرخويات والمحاريات.

ولفتت رئيس قسم العلوم بالمركز الاستكشافي بالسويس أن المركز الرئيسي قد أهدى تلك المقتنيات بفرع السويس.