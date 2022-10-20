«محميات البحر الأحمر»: مصر بها 22 ألف نوع من الكائنات الحية.. منها 60 متوطنا

قال الدكتور تامر كمال، مدير عام محميات البحر الأحمر، إنّ الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مؤسسة دولية تعمل على تقييم الحياة بكوكب الأرض، وليس بعض الدول فقط، إذ يمتلك مرجعية لتصنيفات الكائنات الحيّة النباتية والحيوانية، موضحا أنّ مصر بها نحو 22 ألف نوع من الكائنات بين نبات وحيوان، منها 60 نوعا متوطنا، وكانت من أوائل الدول التي أعلنت تشريعا للمحميات الطبيعية في عام 1983م مع إعلان محمية رأس محمد، وفي القانون 1994 صدر قانون البيئة الذي تواكب مع حماية المحميات، حيث خصّ الأنشطة وتنظيم الاستخدامات الصناعية والزراعية، ولكن تم وضع إدارة بعض الأنواع المهمة من الكائنات الحية للحفاظ عليها.

التصنيفات يتم متابعتها دوريا

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المُذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ مصر استطاعت خلال آخر 10 سنوات إدراج أكثر من 40% من محافظة البحر الأحمر تحت ولاية الحماية، وكان هناك تعاون بين وزارة البيئة والمحافظة في المناطق التي لم تدرج داخل المحميات، وصدرت قرارات خاصة بشأن تنظيم الاستخدامات فيها.

وأضاف كمال، أنّ هذه التصنيفات تتابع دوريا، من خلال الدوريات العلمية والمتابعات التي تنفذها الدول الأعضاء في الاتفاقيات الخاصة بالحماية والحفاظ على البيئة، ويصدر عنها قوائم تسمى القوائم الحمراء، وهي عبارة عن 3 درجات أو مستويات.

تصنيفات القوائم الحمراء

وتابع مدير عام محميات البحر الأحمر، أنّ المستوى الأول هو «الإنذار»، والثاني «تنبيه أعلى»، والثالث «الكائن الذي تعرض لمستوى الانقراض ولم تكن هناك أي إجراءات لحمايته».