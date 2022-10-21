وزير التعليم: خطة تقنين أوضاع السناتر تعتمد على «الحوكمة».. ونعمل لصالح الطالب

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خطته الخاصة في تقنين أوضاع سناتر الدروس الخصوصية تعتمد على حوكمة السناتر؛ مضيفا أنه سيضع ضوابط خاصة لأجر الحصة لصالح الطالب وولي الأمر.

حجازي: هل يعقل أن تصل حصة المعلم في السنتر إلى أكثر من عشرين ألف جنيه؟

وتابع: «هل يعقل أن تصل حصة المعلم في السنتر إلى أكثر من عشرين ألف جنيه؟ ولكن عندما نضع سعر الحصة مثلا 500 جنيه ويشترك الحاضرون من الطلاب في دفعها، فعند اشتراك 10 طلاب سيدفع كل واحد منهم 50 جنيها، وعندما يشترك خمسون سيدفع كل واحد منهم عشرة جنيهات فقط».

التأكد من ملائمة المعلمين مقدمي الخدمة التعليمية للطلاب

وأضاف وزير التعليم في تصريحات لـ«الوطن» أن خطة الوزارة ترمي لغلق سناتر الدروس الخصوصية التي لا تقدم خدمة تعليمية جيدة متوافقة مع فلسفة منظومة التعليم الجديدة، ونظام التقييم المعمول به من الوزارة، وكذلك ملائمة أماكن السناتر والتأكد من سلامتها على صحة الطلاب، ومنطقية الأسعار، وكذلك التأكد من ملائمة المعلمين مقدمي الخدمة التعليمية للطلاب.