خبراء: قرار ترخيص مراكز الدروس الخصوصية «واقعي وحكيم» ويخفف أسعار الحصة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير الدراسة، مشيرًا إلى أن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية يهدف لتقنين أوضاع هذه المراكز وحوكمتها وضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب والتأكيد على وجود معلمين حاصلين على رخصة مزاولة المهنة داخل هذه المراكز.

ترخيص مراكز الدروس الخصوصية قرار واقعي

علقت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، على قرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول منح ترخيص لمراكز الدروس الخصوصية، قائلة: قرار واقعي في ظل أن الوزارة حاولت مرارا وتكرارا لإغلاق هذه السناتر دون فائدة، لكن ترخيصها سيعمل على تقنين أوضاعها، مشيرة إلى أنه لابد أن تضع وزارة التعليم معايير صارمة وحاسمة لهذه المراكز حتى لا تؤثر على سير اليوم الدراسي داخل المدارس.

اختيار مواعيد مراكز الدروس الخصوصية تكون عقب إنتهاء اليوم الدراسي

وأضافت «عبدالرؤوف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على وزارة والتعليم وضع مواعيد محددة لبدء العمل في مراكز الدروس الخصوصية تكون عقب انتهاء اليوم الدراسي داخل المدارس، حتى لا يؤثر ذلك على سير الدراسة داخل المدارس، مؤكدة أن تقنين أوضاع الدروس الخصوصية سيعمل على تخفيف أسعار الحصة في السناتر حيث يحدد الرسوم بما يتفق مع قدرات الآباء والجهد المبذول في التدريس في مختلف المواد التعليمية.

قرار منح ترخيص لمراكز الدروس الخصوصية "حكيم"

ومن جهته، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس والخبير التربوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار وزير التعليم بمنح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية «حكيم»، لأنه سيقنن أوضاعها، وسيكون هناك رقابة شديدة على هذه المراكز، مشيرا إلى أن قرار الوزير سيعمل على المتابعة والمحاسبة بشكل دوري، مطالبا أن تكون الدروس الخصوصية عقب انتهاء اليوم الدراسي في المدارس.