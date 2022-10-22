بعد قليل.. استكمال محاكمة 7 متهمين في قضية «خلية مصر الجديدة»

تنظر الدائرة الثالثة في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية مصر الجديدة»، بالانضمام لجماعة إرهابية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

تهم عناصر «خلية مصر الجديدة»

وبعد تحقيقات موسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية مصر الجديدة» والمتهم فيها 7 أشخاص، وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم كان من بينها: منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وكان غرضهم من ذلك الإضرار بمصالح البلاد القومية.

الانضمام لجماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهمين، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، للاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بين فئات الشعب، والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراض هذه الجماعة ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا، تهم تمويل الإرهاب والجماعات التابعة لهم بأن جمعوا وتلقوا ووفروا أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات للجماعة مع علمهم باستخدامها، واستخدموها في عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة.