استشاري طب نفسي: يجب أن تستشير الفتاة أسرتها في قرار الزواج

في كثير من الأحيان تثير تدخلات الأهل في حياة أولادهم، العديد من المشكلات خاصة في حالات العلاقات الزوجية، ويجب على الأبناء وضع حدودًا لهذه التدخلات دون إثارة المشكلات كي تكون الحياة الزوجية هادئة وسعيدة.

استشاري نفسي: يجب أن تأخد الأسرة بالكامل قرار زواج البنت

وقالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إنه من المهم أن الأسرة كلها تأخذ قرار زواج ابنتها: «البنوتة متخدش قرار زواجها لوحدها، مينفعش، لازم تستشير وتستخير».

وأضافت «حماد»، خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية فاطمة عمر، أن كل أسرة لها أسلوب تعامل مادي مختلفة عن كل أسرة، متابعة: «لازم يكون فيه تقارب فكري بين العائلتين، ورأي الأسرة في عمل الزوجة وطريقة الصرف، وده هيبان من أحاديث العائلتين».

«حماد»: لابد من وجود تقارب بين الأم وابنها

وتابعت: «اللي مش قريب من والدته وملوش خير فيها مش هيبقى له خير في زوجته، واللي معرفش يعمل علاقة سوية مع الأم فهو لا يستطيع أنه يعمل علاقة سوية مع المرأة أيا كانت، ومش هيعرف يعمل علاقة فيها حب ومودة واحترام مع الزوجة».