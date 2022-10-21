«ماما دوت أم».. برنامج يسلط الضوء على تدخل الأخوات في الحياة الزوجية

لا تخلو البيوت من الخلافات المختلفة بين الأزواج، بعضها ربما يمون بسبب تدخل الحموات أو الأهل، والآخر بسبب طباع الزوجين وأعباء الحياة، وهناك العديد من العلاقات التي تعرضت للفشل نتيجة تدخل الأخوات.

برنامج «ماما دوت أم»

وسلط برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، الضوء على تدخلات الأهل وما تسببه من أزمات الطلاق، التي لا تقتصر على الأم والأب فقط، ولكن أيضا الأخوات من الطرفين والسلايف والأعمام، ما ينتج عنه ظهور مشكلات كبيرة بين الزوجين.

أزواج يحكون مشكلاتهم مع تدخل الأخوات في حياتهم

واستعرض البرنامج عدة حالات لفشل العلاقات الزوجية وكان سببها الأخوات، وقال أحد الأشخاص، رفض إظهار شخصيته الحقيقية: «مراتي بتقول لأختها تفاصيل كل حياتنا الزوجية، ووالدي ووالدتي ماكنوش يعرفوا أي حاجة من المشكلة، ولما لجأت لوالدها ووالدتها، زعلت وماكنتش عاوزاني اتكلم، ووالدها في الآخر يقولي دي حياتكم، رغم أنها حكت لأختها كل حاجة».

من جانبها، قالت سيدة رفضت إظهار شخصيتها الحقيقية أيضًا في أثناء حديثها للبرنامج: «في يوم جوزي كان راجع من بره، وقالي عاوز التي شيرت اللي لونه كحلي، قولت له ده في الغسيل، وأخته قايلالي قبلها في التليفون أنه كل ما يقلع التي شيرت أغسله في الغسالة، فقعد يزعق جامد ولازم يتغسل جامد، وبدأت المشكلة من هنا وعرفت أن أخته هي اللي اتدخلت في الموضوع، وكانت السبب في خلافنا».