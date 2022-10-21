هالة حماد: يجب إبعاد الأطفال عن خلافات الزوجين وعدم هدم المثل العليا

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن الأطفال يجب ألا يعرفوا الكثير عن المشكلات بين الزوج والزوجة، أو استخدام الأطفال كتفريغ للطاقة لأن الأبناء ثمرة الزواج، مطالبة بضرورة وجود رؤية واضحة بعد انفصال الوالدين لتربية الأطفال، والاتفاق بشأن مدارسهم، ويجب التأكيد على الأطفال أن ليس لديهم أي ذنب في الطلاق لأنهم يشعرون أنهم السبب في الطلاق وما يحدث لوالديهم.

وأضافت «حماد» خلال استضافتها في برنامج «ماما دوت أم» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن الأطفال يفقدون ثقتهم في أنفسهم والآخرين عند الطلاق بطريقة خاطئة، مبينة أنه يجب عدم الإساءة إلى الطرف الآخر وألا ينسى الزوجين الفضل بينهما، مؤكدة أن التعامل الجيد يدفع الإنسان لتقديم أفضل ما عنده.

خطورة عدم وجود مثل أعلى

وأوضحت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن عدم وجود مثل أعلى للأطفال أمر خاطئ، لأنه يجب أن يوجد مثل أعلى يعود إليه الأطفال.

وتابعت : «في ناس تقول أنا عاوز أنتقم ويخطفوا الأطفال، ويقولوا أصل هي أم غير صالحة، ومتستهلش ويبقى في حرمان للطفل من أمه أو أبوه، وأنا بقول دايمًا اوعى تحرم الطفل من أمه أو أبوه، الطفل بكده مبيقاش عنده مثل أعلى وبيفقد الوالدين سلطتهم على أولادهم، وهذا أمر خاطئ».