مبادرة حياة كريمة توفر أجهزة كهربائية لمواطن في حي البساتين «فيديو»

قدمت مؤسسة حياة كريمة أجهزة كهربائية لمنزل مواطن يدعى إبراهيم محمد، مقيم بحي البساتين في محافظة القاهرة، بعد أن علمت المبادرة بمشكلته في عدم توافر الأجهزة الكهربائية في منزله.

وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لا تقتصر على تشيد المشروعات الضخمة، ولكن تستهدف تلبية احتياجات المواطن، وعبر إبراهيم محمد، عن فرحته الشديدة باستجابة المبادرة لطلبه قائلاً: «أنا مكنتش متوقع، وفرحتي كبيرة أووي، أما جيتوا، ومش قادر أعبر عن الفرحة اللي جوايا».

خفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية

وتساهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسن مؤشر جودة الحياة من حيث معدل إتاحة الخدمات الأساسية، في قرى المرحلة التمهيدية، وخفض معدل الفقر بحوالي 11 نقطة مئوية، بإجمالي تكلفة بلغت ما يقرب من 135 مليار جنيه، حسبما أعلنت وزارة التخطيط، موزعة على خدمات مياه الشرب، صرف صحي، الكهرباء، خدمات صحية، وتعليمية، وصناعية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة.

حياة كريمة

وأطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكبر مشروع قومي لتخدم ما يقرب من 4584 قرية، موزعة على 20 محافظة، بواقع 175 مركزا، وإجمالي 28000 تابع، ويستفيد منها ما يقرب من 58 مليون مستفيد، باستثمارات تتجاوزت 700 مليار جنيه.