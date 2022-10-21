«حسناء»: «حياة كريمة» جابتلي الأجهزة وميكاب الفرح.. «كامل من مجاميعه»

«يدوم الفرح».. لم يكن مجرد شعار فقط، بل أدخلت «حياة كريمة» الفرح على قلوب كثير من الأسر، بتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بكل الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى مستلزمات المنزل لهن، لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد فقراً، ولم يقتصر دورها على تقديم الدعم المادى فقط، بل عقدت المؤسسة عدداً من الدورات التدريبية هدفت إلى تأهيلهن.

200 عروسة استفادت من المبادرة بمحافظة الغربية

ومن بين 200 عروسة استفادت من المبادرة بمحافظة الغربية، قالت «حسناء إبراهيم»، صاحبة الـ24 عاماً، ابنة قرية كفر أبرى، إن المبادرة وفرت لها الأجهزة الكهربائية اللازمة لإتمام زواجها، موضحة أنها وفرت لهن التأهيل المعنوى والمادى، وأزاحت العقبات أمامهن.

«حسناء» أضافت أن توفير احتياجات الزواج كان يمثل عائقاً كبيراً أمامها، وكانت تعانى صعوبة شديدة فى تأمين متطلباتها، مشيرة إلى أن زوجها، اقترض ٧٠ ألف جنيه قبل أشهر من الزواج، الأمر الذى جعلهما يعانيان كثيراً فى سداد الفوائد، لكنهما كانا فى حاجة لاقتراضه لشراء الأجهزة الكهربائية، حتى جاءت «حياة كريمة» وساعدتهما على حل المشكلة، موضحة أنها خضعت هى وزوجها للتأهيل النفسى حول كيفية التعامل فى الحياة الزوجية، واستفادت كثيراً من حديث الاستشاريين الذين وفرتهم المبادرة لإجراء جلسات نفسية.

حسناء: الجهاز كان كامل من مجاميعه

وعددت مكونات الجهاز الذى حصلت عليه، قائلة: «كان كامل من مجاميعه، من ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وشاشة تليفزيون، وشنطة فيها شوية حاجات ميكاب لاستخدامه فى الفرح»، مشيرة إلى أن ذويها شعروا بفرحة كبيرة فور حل مشكلاتها التى أجلت زواجها لمدة سنة، موجهة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أطلق المبادرة لتكون عوناً للمواطنين فى القرى، خاصة الفتيات والسيدات اللاتى يحتجن للمساعدة والعون لحل مشكلاتهن الخاصة، وتابعت: «أتمنى أن المبادرة تفضل مستمرة، وتفرح كل المحتاجين».