البيوت بقت جنة.. إنشاء 123 ألف وحدة وإعادة بناء 8 آلاف منزل بالمرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

فى إطار التوسعات التى اعتمدتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أجل الارتقاء بالريف المصرى، جاءت مبادرة «سكن كريم» على رأس القائمة، والتى تستهدف الارتقاء بمعيشة الآلاف من الأسر التى ظلت لسنوات طويلة، تعيش بين حوائط لا يحميها سقف من حرارة الشمس فى الصيف، ولا من الأمطار وقسوة الصقيع فى الشتاء.

آلاف الأسر الأكثر احتياجاً عاشت لسنوات وسط جدران متهالكة تسكنها الحشرات، ارتضى بها المواطن البسيط لأنه ظل يشعر أنه مهمش وخارج خريطة حسابات المسئولين، إلى أن جاءت مبادرة «سكن كريم»، التابعة لمؤسسة «حياة كريمة»، التى عملت جاهدة منذ تدشينها على توفير منازل آدمية مزودة بكافة الخدمات الأساسية التى من شأنها توفير حياة آدمية للمواطن المصرى ولهذه الفئة التى قضت سنوات محرومة من أبسط حقوقها.

تركيب وصلات الصرف ومياه الشرب وتسقيف وتأهيل المنازل

تهدف مبادرة «سكن كريم» إلى توفير مساكن آدمية للفئات الأكثر احتياجاً للرعاية، التى يتم رصدها والتعرف عليها من خلال التعاون بين المبادرة وبرنامج تكافل وكرامة، بهدف التحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، وأيضاً تحسين البنية التحتية لمنازلهم وتركيب وصلات الصرف الصحى ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات المستهدفة.

ويتم اختيار المنازل بحسب القرى الأكثر فقراً، وأيضاً تلك التى بها شبكات عمومية لمياه الشرب وللصرف الصحى، كما يتم ترميم الأسقف، فضلاً عن تحسين البنية التحتية. ولم تكتف «سكن كريم» فقط بالمسكن فقد اتسعت لتتضمن توفير فرص عمل للعاطلين من الجنسين، ما يسهم فى تنفيذ مكونات البرنامج فى المناطق المستهدفة، فضلاً عن تعزيز قدرة الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمع المحلى على إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والمقاولات الصغيرة.

وانتهت المرحلة الأولى من مبادرة «سكن كريم» فى أكثر من محافظة، والتى اهتمت برفع كفاءة العديد من وصلات الصرف والمياه والكهرباء ورفع كفاءة المنازل بشكل عام.

108 عمائر بإجمالي 864 وحدة سكنية في سوهاج

ففى سوهاج أعلن المحافظ اللواء طارق الفقى، عن وصول إجمالى عدد مشروعات «سكن كريم» ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» إلى 108 عمائر بإجمالى 864 وحدة سكنية، لافتاً إلى بدء العمل فى جميع المشروعات المدرجة بنسب تنفيذ متفاوتة.

وأوضح «الفقى» أن مشروعات الإسكان التابعة لـ«حياة كريمة» الجارية منها 12 عمارة بقرى الغريزات، ونجع أبوعوض بالبطاخ مركز المراغة، و21 عمارة بقرى نجوع الرياينة، والفراسية بساقلتة، و5 عمارات بقرية تل الزوكى بطما، و15 عمارة سكنية بقرى الغنيمية، والغابات، والحرجة بالقرعان، وبرديس بالبلينا، و8 عمارات سكنية بقرى المجابرة، والخلافية، وبيت داود بجرجا، و5 عمارات بقرية السقرية بالزوك الغربية بالمنشاة، و42 عمارة بقرى القوصة، ونجوع مازن، والعزبة، ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيى، ومزاتة، والبلابيش بحرى بمركز دار السلام، مشيراً إلى أنه جرت مراعاة للبعد الاجتماعى وطبيعة القرى حيث اشتملت العمارات على 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشى بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية.

وفى الأقصر أعلنت «حياة كريمة» أن مشروعات عمارات سكن كريم بقرية الرزيقات قد وصل عددها لـ27 عمارة سكنية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 40% من إنشاء تلك الوحدات.

وضمن جهود محافظة الغربية فى المبادرة الرئاسية، بحث الدكتور طارق رحمى محافظ الإقليم، مع مسئولى التضامن منذ أيام، إحلال وتجديد 18 منزلاً لمستحقى سكن كريم فى قرية نهطاى، وتطوير 108 منازل أخرى فى قرية تفهنا العزب على عدة مراحل. وقال المحافظ إنه بحث مع مسئولى وزارة التضامن سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فى أكثر من مجال خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى، فى ظل المقومات الهائلة التى تمتلكها محافظة الغربية وتدفعها لتحقيق تنمية اقتصادية كبرى.

نسب الإنجاز تصل لـ95% في بعض المحافظات

وفى المنوفية، قال علاء الدين حسن، منسق حياة كريمة، إنهم أطلقوا مبادرة «سكن كريم» فى جميع مراكز محافظة المنوفية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً على توفير السكن لهم، مشيراً إلى أنه تم مساعدة الكثير من الأسر الأكثر احتياجاً داخل المدن والقرى. وأكد لـ«الوطن» أنه يجرى اختيار الأسر بناء على الأولوية فى المساعدة، إذ يتم الاهتمام بسكان المنازل من الطوب اللبن، لبناء منازل جديدة لهم، إضافة إلى تأمين هذه المنازل وتوفير كل الخدمات التى يحتاجها المواطن. وتابع أنه جرى الانتهاء من مبادرة «سكن كريم» بنسبة 98% فى مركز الشهداء، بينما جرى الانتهاء بنسبة 93% فى مركز أشمون، لتكون النسبة الإجمالية 95%، مؤكداً أن هذا السكن كامل التشطيبات والتجهيزات داخل المركزين.

وقال المهندس لؤى أنس، الاستشارى الهندسى لمبادرة «سكن كريم»، إن أدوار المبادرة، لا تقتصر فقط على توفير المساكن، ولكنها تعمل أيضاً على تعليمهم الحرف البسيطة التى يمكن أن يمتهنها المواطن وتصبح مصدر دخل كالمحارة والنقاشة ورمى الأسقف الخرسانية وغيرها. وأوضح أنه تم تسليم المرحلة الأولى من «سكن كريم» فى فبراير الماضى، التى تم خلالها رفع كفاءة العديد من وصلات الصرف الصحى ووصلات الكهرباء والمياه، إلى جانب رفع كفاءة الأسقف أيضاً، مشيراً إلى أنه تم إنجاز نحو 8 آلاف وحدة بإجمالى 20 ألف إجراء، تنوعت بين وصلات مياه وصرف ورفع كفاءة للمنازل والأسقف فى 52 مركزاً بالـ20 محافظة المدرجة ضمن «حياة كريمة».

ولفت «أنس» إلى أن المرحلة التالية من «سكن كريم» تستهدف إنشاء 123 ألف وحدة سكنية، منها 30 ألف وحدة، تعمل على إنشائها وزارة التضامن بالتعاون مع عدد من الجمعيات.

لجنة ثلاثية من «التضامن وتحيا مصر والتنمية» لتحديد المستحقين

وأشار «أنس» إلى وجود لجنة ثلاثية من «التضامن وصندوق تحيا مصر والتنمية المحلية»، تعمل على تحديد المستفيدين من مبادرة «سكن كريم»، على رأسها الفئات المدرجة ضمن منظومة تكافل وكرامة.

وتختار المبادرة، الأسر الأولى بتوفير مساكن لهم، بناء على عدد من المعايير والشروط، ويأتى أولها الأسر الأكثر فقراً، بناء على خرائط الفقر التى توضع من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضاً القرى التى تفتقر لشبكات عمومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن الأسر الأولى بتوفير المساكن تلك المسجلة فى قاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»، فضلاً عن الأسر التى تعيش فى مساكن لا تنطبق عليها شروط برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.