«حياة كريمة» تمسح دموع «آلاء» بعد تدمير جهاز عرسها في السيول.. «فرحتي كملت»

أيام من القلق والتوتر عاشتها أسرة «آلاء الشافعى»، صاحبة الـ20 عاماً، والطالبة بالمعهد الفنى الصناعى، بسبب تدمير جهازها، جراء السيول بغرب أسوان، وعدم قدرتها على تحمل نفقات جهاز جديد، خاصة مع اقتراب موعد الفرح، لتدخل فى دوامة من المعاناة أنهتها مؤسسة «حياة كريمة»، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتكفل بجميع مطالبها، وتوفير اللازم لها.

اكتملت فرحة «آلاء» بعد تلقيها اتصالاً من المبادرة لتخبرها فيه بالذهاب لاختيار الأجهزة، وقالت: «كنت فى شرف استقبال الرئيس السيسى عقب حضوره لمنطقة غرب أسوان للاطمئنان على المتضررين من السيول، وتحدثت معه وعزمته على فرحى فضحك، وأخبره أهل القرية أن جهاز عرسى دمر بالكامل تحت الأنقاض»، وتابعت: «الرئيس قال لى: أوعدك أن كل حاجة هتخلص قبل موعد فرحك، ودا اللى حصل بالفعل بعد يومين بالظبط نزلت اشتريت كل حاجة، بعد ما طلبت منه فى المؤتمر يحضر فرحى، فوجئت أنه عقب انتهاء الزيارة وجّه بتوفير الجهاز الخاص بى، ففرحت بشدة لأنه شىء غير متوقع».

العروسة أضافت: «ربنا يجبر بخاطره، كنت محتاجة الفرحة دى علشان كانت نفسيتى تعبانة بعد ما جهازى ادّمر، وماكنتش عارفة هنعمل إيه، ولا هنجيبه تانى إزاى، وبعد ما الريس طلع، جالنا واحد من المبادرة وقال لنا فيه مفاجأة، وإن المبادرة هتجيب الجهاز كله بتوجيه من الرئيس، وأهل القرية كلهم فرحوا وقعدوا يزغردوا ويصقفوا».

وتابعت ابنة أسوان: «المؤسسة أحضرت الغسالة والشاشة والمطبخ والبوتاجاز والمراتب والمكواة، وتواصلت معايا لاختيار جهاز العروسة، وبالفعل اخترت كل الأجهزة بنفسى وهو ما جعلنى أشعر بسعادة، ولو قعدنا 100 سنة جاية لن نفى الرئيس حقه.. فهو الحنون الإنسان ربنا يبارك فى صحته».