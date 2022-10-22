تفاصيل مصرع شاب قبل خطبته في الشرقية.. «الفرح تحول لمأتم»

انشغل محمد يحيى زكريا وأسرته قبل عدة أيام في التجهيز لخطبته، وقبل وقت قصير من توجهه برفقة عائلته إلى منزل العروس لقراءة الفاتحة، ذهب العريس مع صديقه لشراء هدية، إلا أن القدر كان له رأي آخر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في حادث تصادم وقع على طريق بلبيس، فيما أصيب صديقه.

حزن في قرية تل روزن بعد وفاة «محمد»

انقلب الفرح إلى مأتم، وتوافد الأهالي على منزل عائلة الشاب الراحل في قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، لتقديم واجب العزاء ومؤازرة الأسرة بدلا من تقديم التهاني، واحتشد الجميع أمام المنزل في انتظار وصول الجثمان لتشييعه لمثواه الأخيرة بمقابر الأسرة، وأثناء تلك اللحظات، وصلت سيارة الإسعاف التي تحمل جثمان «محمد».

«الجثمان وصل» عبارة جعلت الأهالي ينتفضون من أماكنهم لاستقبال «محمد» وأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر الأسرة بقرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس.

الحزن يسيطر على القرية

«لحظات صعبة عاشتها القرية بأكملها، أول ما عرفنا الخبر طلعنا نجري على المستشفى، وكنا نأمل أن يكون ما زال على قيد الحياة»، بتلك الكلمات بدأ «أبو ياسين»، أحد أقارب العريس الراحل حديثه لـ«الوطن»، متابعا «اصطحبت والد الشاب معي، وتوجهنا إلى مستشفى بلبيس المركزي، وكان الأب طول الطريق يبكي ويردد الأدعية، وكنت أحاول طمأنته بأن ابنه سيكون بخير، ولكن عندما وصلنا إلى المستشفى أكد لنا الأطباء أنه فارق الحياة».

وأضاف أن الأب أصيب بحالة من الانهيار، وظل بحوار جثمان ابنه حتى صرحت النيابة بالدفن، واصطحبناه إلى القرية وشيعنا الجثمان.

وفي السياق نفسه، قال محمد فريد، أحد أقارب الشاب المتوفى، إنه كان يستعد لإتمام خطبته على إحدى الفتيات، وذهب مع صديقه لشراء هدية على أن يعود إلى المنزل ويصطحب أسرته ويتوجهون إلى منزل أهل العروس، إلا أنه لقي مصرعه في حادث.

بلاغ بحادث تصادم

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق بلبيس بين سيارتين وموتسيكل، ما أسفر عن مصرع «محمد يحيى زكريا»، 24 عاما، خريج كلية إعلام بجامعة الأزهر، وإصابة صديقه «أحمد. ع»، طالب جامعي.