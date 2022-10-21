آخر كلمات عريس الشرقية قبل وفاته: «اللهم اغفر لي أخطائي وزلاتي»

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول آخر كلمات نشرها الشاب الراحل محمد يحي زكريا ابن قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس على حسابه عبر «فيسبوك» قبل وفاته متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق بلبيس أثناء ذهابه لشراء هدية لخطيبته قبل توجهه وأسرتها لخطبتها.

آخر ما كتبه العريس الراحل قبل وفاته على حسابه بفيسبوك

وجاء منشور الراحل محمد يحي بمناسبة عيد ميلاده الذي كان يوافق 9 سبتمبر الماضي: «الحمد لله على ما مضى من عمري أسأل الله أن يغفر لي أخطائي وزلاتي وأن يبارك فيما هو قادم وأن يجعل أيامي القادمة أفضل مما مضت وأن يقربني إليه».

وأضاف: «اللهم إنه يوم ميلادي وافق خير يوم طلعت فيه الشمس وهو يوم الجمعة فاللهم بحق يوم الجمعة حقق لي ما تمنيت وارزقني السعادة في الدنيا والآخرة».

مدير أمن الشرقية يتلقي بلاغًا بالواقعة

مساء أمس تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس بوقوع حادث تصادم بمركز بلبيس بين سيارتي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة محمد يحي زكريا، 24 عاما، خريج كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة ومقيم بقرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس، وإصابة صديقه أحمد عادل صابر خليل، 23 عاما طالب بأكاديمية الشرطة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي المصاب العلاج اللازم.

فيما جرى التحفظ على المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.