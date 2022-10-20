وفاة والد «عريس الغربية».. ونجله: «ودعنا أخويا وأبويا في 5 أيام»

«أبويا مقدرش على فراق أخويا، ومات بعده بـ5 أيام»، بتلك الكلمات بدأ «محمد. م»، شقيق «عريس الغربية» والذي توفى إثر إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، ناتج عن تعدي طليق زوجته عليه، مستخدمًا «شاكوش» الشهر الماضي.

الحالة الصحية للأب

وقال شقيق عريس الغربية لـ«الوطن»، إن والده توفي اليوم، وتم أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد المنطقة، و تشييع جثمانه ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، بجوار شقيقه «إبراهيم» الذي تم دفنه الأحد الماضي، وسط حالة من الحزن تسيطر على أهالي المنطقة، والعائلة حيث لم يمر سوى 5 أيام على وفاة شقيقه والمعروف إعلاميا بـ«عريس الغربية».

وأشار شقيق عريس الغربية، إلى أن والده دخل في حالة من الحزن بعد تعرض إبراهيم إلى الضرب من طليق زوجته من 25 يومًا، وكان يأمل أن يتماثل إلى الشفاء ويحتفل مع زوجته بحياته مع زوجته الذي لم يمر عليه زواجهما منها سوى 5 أيام، وتربص له المتهم خلف مدخل العقار وبحوزته شاكوش وقام بالتعدي عليه، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة وبعد 20 يوما من المحاولات من أجل إسعافه لفظ أنفاسه الأخيرة وتم دفنه الأحد الماضي.

الحزن يسيطر على المنطقة

وأضاف أن والده تدهورت حالته الصحية بعد وفاة إبراهيم، واليوم توفى حزنًا عليه، وتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة، وسط حالة من الصدمة والحزن على الأسرة و أهالي المنطقة، والذين شهدوا في 5 أيام توديع الابن ووالده والصلاة عليهما ودفنهما بجوار بعضهما البعض.