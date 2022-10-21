توفي قبل الخطوبة بساعة.. تشييع جنازة عريس الشرقية: «كان بيشتري هدية لخطيبته»

شيع أهالي قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جنازة الشاب محمد يحي زكريا، الذي لقى مصرعه متأثرًا بإصابته في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية في بلبيس أثناء ذهابه لشراء هدية لخطيبته.

تشييع جثمان الشاب بقرية تل روزن

شارك جموع أهالي قرية تل روزن في تشييع الجثمان، في مشهد جنائزي مهيب، عكس الوداع المؤلم للشاب الذي اتصف بالأخلاق الحسنة ودماثة الخلق، وسط حالة من الحزن والبكاء، ودفن جثمانه في مقابر الأسرة بالقرية.

كان رايح يشتري هدية لخطيبته

وقال محمد فريد، أحد أقارب عريس بلبيس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشاب الراحل كان ذاهبا برفقة صديقه لشراء هدية لخطيبته حيث كان يستعد وأفراد أسرته للذهاب إلى منزل الفتاة لخطبتها قبل ساعة من الحادث، مشيرًا إلى أن الراحل كان الابن الأصغر لوالديه حيث يكبره 4 فتيات.

بلاغ بمصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد تلقي المركز بلاغا، بوقوع حادث تصادم بمركز بلبيس بين سيارتين أسفر عن وفاة محمد يحي زكريا، 24 عاما، خريج كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، مقيم بقرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس، وإصابة صديقه أحمد عادل صابر خليل 23 عاما طالب بأكاديمية الشرطة.

التصريح بدفن جثة الشاب

وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قرارا بالتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.