في آخر مزاد علني.. 3900 جنيه سعر قنطار القطن بالشرقية

بلغ آخر سعر قنطار للقطن في محافظة الشرقية 3900 جنيه، في آخر مزاد علني للتداول على القطن شهدته المحافظة الأسبوع الماضي، في حضور المزارعين وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة بيع القطن في الحلقات التسويقية، وتم التداول على 17 ألف قنطار، فيما شاركت 14 شركة من تجار الأقطان.

14 شركة تساهم في منظومة القطن

وأوضح حسين طلعت، وكيل مديرية الزراعة في محافظة الشرقية في حديث خاص لـ «الوطن»، أنه تم فتح المزاد العلني الذي تم خلال الأسبوع الماضي، بسعر 3701 جنيه للقنطار في مختلف حلقات التسويق في أنحاء المحافظة وتم التداول بعدد 17 ألف قنطار، بمشاركة 14 شركة تتاجر في الأقطان.

المنظومة تسعى لتحسين القطن

وأشار وكيل مديرية الزراعة إلى أن المزاد العلني للتداول على القطن بدأ بفتح المزاد على 3701 جنيه كسعر قنطار القطن، وانتهى المزاد بسعر 3900 جنيه كسعر قنطار القطن، موضحا أن منظومة القطن يتم تطبيقها للسنة الرابعة على التوالي، والتي تستهدف تحسين جودة القطن وتحقيق ربحية عالية منه فضلا عن زيادة جودته وتأهيله للمنافسة عالميا.

3900 آخر سعر لقنطار القطن

يذكر أن محافظة الشرقية حظت بزراعة 56117 فدان قطن بواقع زيادة تصل 20 ألف فدان عن العام السابق، وتصل نسبة تفتيح زهور القطن 56% بإنتاجية تتراوح بين 9 إلى 11 قنطارا للفدان، وتراوحت الأسعار من 3701 جنيه إلى 4300 جنيه إلى 3900 جنيه كآخر سعر للقنطار في الشرقية.