تشييع جثامين 4 ضحايا بينهم 3 من أسرة واحدة بحادث سوهاج في جنازة مهيبة

شيع أهالي قرية المجابرة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج جثامين 4 ضحايا بحادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي أمام نجع الخطيب بنجوع مازن، بينهم طفل و3 من عائلة واحدة، وذلك عقب تصريح الجهات المختصة بدفن الجثامين، وتسليمها لذويهم من مشرحة مستشفى دار السلام المركز.

خروج 4 جثامين من المسجد

وخرج 4 جثامين معا في مشهد تقشعر له الأبدان من مسجد القرية، وسط دموع و بكاء الرجال والنساء، ودعوات للمصابين بالشفاء، حيث لم يتم إخبارهم حتى الآن بوفاة ذويهم لتقديم القرية جنازة مهيبة لأبنائها الأربعة.

وتسلم أهالي قرية المجابرة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج جثامين لدفنهم، بينما ما تزال الضحية الخامسة سائق السيارة الميكروباص أبانوب فخري داخل مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف الجهات المختصة بانتظار إنهاء إجراءات تسليمه لذويه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بين 4 سيارات وإصابة 6 أشخاص ومصرع 5 آخرين.