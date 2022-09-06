حادث طريق سوهاج الصحراوي وأسماء المصابين.. 8 أشخاص ضحايا انقلاب ميكروباص

شغل حادث طريق سوهاج الصحراوي وأسماء المصابين، أهالي محافظة سوهاج والمناطق المجاورة منها، وذلك إثر إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على «الصحراوي الشرقي» بدائرة مركز أخميم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث طريق سوهاج الصحراوي وأسماء المصابين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود معلومات عن حادث طريق سوهاج الصحراوي وأسماء المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق.

وبالتحريات والفحص تبين أن الإصابات في حادث طريق سوهاج الصحراوي وأسماء المصابين تضمنت «مصطفى عبد الناجي سيد»، 19 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«علي حسانين أبو الحمد سيد»، 35 عاما، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالركبة اليمنى، و«حسين حارس محمد»، 30 عاما، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، و«حسان مبارك إبراهيم»، 30 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

حادث الطريق الصحراوي بسوهاج

كما أصيب في حادث الطريق الصحراوي بسوهاج كلا من «سيد حسين قراوي»، 34 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، و«عبدالحميد صلاح الدين عبدالحميد»، 21 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، و«محمد حارس محمد»، 35 عاما، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، جميعهم يقيمون بمحافظة قنا، و«حسان قاسم عبد المولى»، 60 سنة، من الأقصر، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.