جدول فعاليات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل

بعد ساعات قليلة يحتفل العالم بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل وسط حضور عدد كبير من السائحين بمختلف الدول، وتحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظ أسوان، إذ بدأت فعاليات الظاهرة الفلكية من مساء يوم الجمعة 21 أكتوبر وتستمر حتى اليوم السبت.

فعاليات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

وبدأت فاعليات ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبد أبو سمبل بأسوان في تمام الساعة 6.30 مساء الجمعة بعرض الصوت والضوء، يليها عرض موسيقي لعازف البيانو إيهاب عز الدين بساحة المعبد حتى الساعة الثامنة مساء.

معرض فنون ضمن الفعاليات

بالتزامن مع ذلك يقام عرض لفرق الفنون الشعبية بقصر ثقافة أبوسمبل، علي أن يبدأ فتح المعبد أمام الزائرين في تمام الساعة 3 صباحا،

كما يجري عرض لأفلام وثائقية ومقطوعات موسيقية باستخدام شاشات عرض لطابور الاصطفاف أمام المعبد الكبير وحتى بدء الظاهرة في حوالي الساعة 5.50 صباحاً.

وتأتي فعاليات ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل بعروض فنية لفرق الفنون الشعبية عقب نهاية الظاهرة وحتي السابعة صباحًا.