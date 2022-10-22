كشف غموض العثور على جثة شاب في البحيرة.. استدرجوه من الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة بالأراضي الزراعية في قرية صفر الكبرى التابعة لقرية دسونس بأبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى مأمور مركز شرطة أبوحمص، بلاغًا من ربة منزل مقيمة قرية صفر الكبرى التابعة لقرية دسونس دائرة المركز بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة بالأرض الزراعية الخاصة بزوجها، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين وجود جرح طعني أسفل الرقبة وجروح متعددة بالرأس والوجه والذراعين وعُثر بجوار الجثة على عصا خشبية عليها آثار دماء.

تحديد هوية المجني عليه

وكشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، أن المجني عليه يدعى «بيشوي ع ن»، 29 عامًا، سائق «توك توك» ومقيم دائرة قسم المنتزة ثالث الإسكندرية، وجرى التوصل إلى مرتكبي الجريمة وهما كل من: «محمد.م.إ» 20 عامًا، سائق «توك توك»، ومقيم بدائرة قسم أول المنتزة، «صبحي.ج.ع»، 39 عامًا، سائق «توك توك» ومقيم بدائرة قسم ثان المنتزة، وشقيقه «مروان»، 19 عامًا مسجلين خطر في قضايا سابقة.

علاقة صداقة بين المتهمين والمجني عليه

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن المتهمين تربطهم علاقة صداقة مع المجني عليه حيث استدرجوه بدراجته النارية من منطقة عمله في محافظة بالإسكندرية، لمركز أبو حمص بدعوى استرجاع «توك توك» خاص بأحدهم، وقتلوه.

اعترافات المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وبالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية، من ضبط المتهمين، وبمواجهتم إعترفوا بإرتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

ومن جانبه أوضح محمد الفقي محامي بالجنايات، أن العقوبة المتوقعة للمتهمين تصل إلى الإعدام، كونه قتل مع سبق الإصرار والترصد حيث دبروا لقتله واستدراجه من محافظة لأخرى.