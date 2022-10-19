شاهد عيان يروي تفاصيل مقتل شاب على يد آخر: «طرده من الفرح»

«المشكلة حدثت بعد ما اتطرد من الفرح»، هكذا بدأ الشاهد أقواله للنيابة العامة ، التي استمعت أمس لأقوال الشاهد على واقعة قتل الشاب «خالد» في بولاق الدكرور، على مدار 3 ساعات متتالية، شرح خلالها تفاصيل الجريمة، في الوقت الذي أصدر فيه قاضي المعارضات قرارًا جديدًا بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

ووقعت حادثة مأساوية في منطقه كفر طهرمس ببولاق الدكرور، إذ قام شخص يدعى إسماعيل، يبلغ 26 عامًا، بقتل شاب يدعى خالد 34 عامًا،أثناء حفل زفاف بالمنطقة، على إثر مشاده كلامية حدثت قبل الجريمه بأيام.

تفاصيل جريمه قتل بولاق الدكرور

وقال عمر ابن عم المجني عليه للنيابة العامة خلال جلسة تحقيق أمس، إنّ جريمة قتل الشاب خالد، حدثت بعد مشادة كلامية مع ابن خالة العروسة، وجاء المتهم إسماعيل، أحد أقارب العريس، وضرب عم المجني عليه، ولم يستطع رؤية عمه في هذا الوضع، وسارع في الدفاع عنه.

وأضاف الشاهد أن شقيق المجني عليه طرد المتهم من الزفاف، وهنا أصاب المتهم الضيق من الموقف:«عملوا قعدة صلح عشان الموضوع يتفض بس رفض إسماعيل الصلح»، وقال لوالده«متحلش يابا أنا عارف هعمل معاهم أيه».

تابع الشاهد أن المجني عليه «خالد»، كان ذاهبًا ليحضر عشاء لأولاده، فتفاجئ هو وشقيقه بالمتهم، يستقل سياره بها 4 أشخاص، واثنين على دراجة نارية جميعهم مسلحين، هرب أحمد وبقى خالد، وقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض «خنجر» في ظهره، وتصل إلى قلبه ويلقي مصرعه علي الفور.

عقوبه القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد، أوضح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة القتل العمد وفقًا لقانون العقوبات المصري، المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.

وأشار عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن» إلى أنّ الفقرة الثانية من الماده 2344 من قانون العقوبات نصت على «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».