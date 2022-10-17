تفاصيل جريمة عين شمس.. مقتل شاب بطلقة خرطوش دفاعا عن صديقه: «بحبك يا صاحبي»

مع غروب شمس يوم الجمعة الماضي، لم يكن أحمد حسن صاحب الـ28 عامًا، الشهير بـ«أستك» (سائق توك توك) يتوقع أن تنتهي حياته بطلقة خرطوش أودت بحياته، دفاعًا عن صديقه، عندما نشب بين صديقه واثنين آخرين مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب الخلافات على مبلغ مالي، وعندما تدخل للدفاع عن صديقه تخلصوا منه، وتمّ وضع جثته في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنه فور انتهاء الإجراءات.

كاميرات المراقبة حدد هوية الجناة

كاميرات المراقبة الموجودة بشارع محمد مدكور التابع لدائرة القسم، رصدت تلك الجريمة المؤلمة، والتي أظهرت المتهمين يحملان أسلحة بيضاء، يتربصان بصديق المجني عليه، كما رصدت لحظة مقتل الشاب باستخدام سلاح ناري (خرطوش)، وفر المتهمان هاربين، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليهما.

تفاصيل الجريمة

ورد لقسم شرطة عين شمس بلاغ بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة أحمد حسن صاحب الـ28 عامًا، الشهير بـ«أستك، مصابا بطلق ناري خرطوش، خلال مشاجرة لتدخله للدفاع عن صديقه، وتبين أن الجناة «اثنين» لهما معلومات جنائية وأحدهما مطلوب على ذمة قضية أخرى، وهما وراء ارتكاب الواقعة.

عرض المتهمين على الطب الشرعي

أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية حول الواقعة واعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ، وجرى عرضهما على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

أسرة المجني عليه ترصد تفاصيل ما حدث

«الوطن» تواصلت مع أسرة المجني عليه لكشف تفاصيل الواقعة ولمعرفة أسبابها، حيث أكد محمد حسن شقيق المجني عليه: «الجريمة كانت يوم الجمعة الساعة 5 المغرب، وأخويا كان له صديق اتصل عليه وأخبره بأن هناك شخص يقيم في نفس الشارع الذي يسكن به أخد منه مبلغ من المال رغمًا عنه، وعندما أعطى صديق شقيقي مواصفات هذا الشاب للسؤال عليه في المنطقة، وعندما وصل إليه شقيقي توجه إليه لحل الخلاف بين صديقه وبين هذه الشخص، وإحضار المبلغ».

ويضيف خلال حديثه للوطن: «الشاب علم أن شقيقي المجني عليه وصل إليه الموضوع، واصطحب شخصا آخر، واعتديا على صديق شقيقي، هجما عليه وكان معاهم أسلحة، ضربوه بالنار والطلقة جت فيه قتلته ولفظ أنفاسه الأخيرة، والجناة لم يكن لهم علاقة بشقيقي لا من قريب أو من بعيد.. أخويا سواق توك توك ومالوش في المشاكل ولا المشاجرات مع أي حد».

الموقف القانوني

وعن الموقف القانوني يقول المحامي والخبير القانوني رامي عبد المنعم، إنّ من المتوقع أن يُعاقب المتهم طبقًا لما ورد في المادة 234 من قانون العقوبات، التي نصت على الإعدام في جرائم القتل العمد، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف أنَّ العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.