مي فاروق: سعدت بتجديد اللقاء مع جمهور مهرجان الموسيقى العربية

أعربت مي فاروق، عن سعادتها الكبيرة بالغناء تحت قيادة المايسترو سليم سحاب، في الحفل الذي أقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

مي فاروق وسليم سحاب

قالت مى فاروق لـ«الوطن»، إن سليم سحاب أستاذها الذي تتلمذت على يديه، ولها الشرف والفخر أن تغني تحت قيادته، وأعربت عن سعادتها بالحفل، مؤكدة أنها تحب لقاء جمهور الموسيقى العربية وتفاعلهم مع أغنياتها، خاصة أنها ليست جديدة على المهرجان، وتنتظر لقاء جمهور مهرجان الموسيقى من العام إلى الأخر.

وعن البث التليفزيوني لقناة الحياة، قالت مي، إنها سعيدة بنقل الحفل على الهواء مباشرة للجمهور في كل مكان، وأن يكون متواجد معهم من خلال شاشات تليفزيون الحياة في أبهى صورة، موجهة الشكر لكل القائمين على خروج الصورة بهذه الجودة العالية.

أغنيات مي فاروق

وقدمت مي، عددا كبيرا من الأغنيات الطربية لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، من بينهم وردة، ومن ضمن التي قدمتها على خشبة المسرح، «يا حبيبي وخايف أقول اللى في قلبي وآه يا طير ويا شمس يا منورة غيبي وكلمني طمني وبتسأل ليه عليا وسلم علي وحبيبتي من ضفيرها».

وشارك في حفل أمس، المطرب المغربي فؤاد زبادي والمطربة الشابة سارة سليم سحاب، ومن المقرر أن يحيي سهرة اليوم هاني شاكر، والمطربة نادية مصطفى، وذلك بعد نجاح الثنائي سويا بحفل مهرجان القلعة.